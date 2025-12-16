Finlandia dice que Rusia "moverá sus fuerzas" a la frontera con la OTAN si hay un acuerdo de paz en Ucrania

MADRID, 16 Dic. 2025 (Europa Press) - El primer ministro de Finlandia, Petteri Orpo, ha advertido este martes de que Rusia "seguirá siendo la amenaza" aún si se firma un acuerdo de paz con Kiev y ha recalcado que Moscú "moverá sus fuerzas militares" hacia la frontera con el territorio finlandés y los Estados bálticos una vez finalice la invasión de Ucrania, desatada en febrero de 2022. "Sabemos que, cuando haya paz en Ucrania, Rusia seguirá siendo una amenaza. Es obvio que van a mover sus fuerzas militares hacia las cercanías de nuestra frontera y cerca de la frontera báltica", ha indicado Orpo en declaraciones concedidas al diario 'Financial Times', al tiempo que ha destacado que "es obvio" que el flanco oriental de la OTAN "necesita apoyo financiero" por parte de la Unión Europea (UE). "Nuestra economía está en muy mal estado ahora mismo debido a la amenaza de Rusia. La atmósfera en Finlandia es muy difícil", ha lamentado, en medio de las alertas emitidas por diversos países fronterizos con Rusia sobre el riesgo de relajación en caso de acuerdo entre Rusia y Ucrania. El primer ministro finlandés, que acogerá este martes la primera cumbre de los países del flanco oriental de la OTAN que comparten frontera marítima o terrestre con Rusia y Bielorrusia, ha argüido que el aumento del gasto militar por parte de los mismos está causando tensiones a sus economías, antes de adelantar que los participantes en la reunión intentarán sacar adelante programas conjuntos a nivel militar para hacer frente a la amenaza percibida desde Moscú. Así, ha subrayado que es importante que Europa esté preparada para defenderse ante el distanciamiento por parte de Estados Unidos desde la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca. "Sabemos que Estados Unidos va a reducir el apoyo y la participación en la defensa de Europa, ya que tienen otras muchas preocupaciones a nivel de seguridad", ha agregado. Orpo ha señalado que Europa hace frente a una "semana importante" para demostrar que no solo se centra en el discurso, si no que puede actuar para impulsar la paz en Ucrania, en medio de los planes impulsados desde la UE para usar los fondos rusos congelados para dar financiación a Ucrania, un plan que ha contado con la oposición de varios Estados miembro. "Ahora es momento de adoptar una decisión", ha reseñado el primer ministro de Finlandia, quien sin embargo ha declinado pronunciarse sobre qué podría pasar si la cumbre de la UE, que tendrá lugar entre el jueves y el viernes, se salda sin un acuerdo en este sentido. "No quiero pensar en ello, porque no tenemos otras opciones", ha apostillado.