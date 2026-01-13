Finlandia, Dinamarca, Reino Unido y Francia convocan a diplomáticos iraníes por represión de protestas

Finlandia, Dinamarca, Reino Unido y Francia convocaron a los representantes de Irán en su país este martes, a raíz de la violenta represión de las protestas en la República Islámica, cuyas autoridades ordenaron cortar el acceso a internet.

"El régimen de Irán cortó internet para poder matar y oprimir en silencio", declaró la canciller finlandesa, Elina Valtonen, en X.

"No vamos a tolerar esto", dijo, y afirmó que iba a "convocar al embajador iraní esta mañana".

Según Valtonen, Finlandia también está "estudiando medidas para ayudar a restablecer la libertad para el pueblo iraní" con la UE.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores danés citó al encargado de negocios de Irán, pues el embajador no se encuentra en estos momentos en el país, "para expresar la condena del gobierno al uso de la violencia por parte del régimen iraní contra los manifestantes".

Según un comunicado de la institución, el ministerio también instó a "Irán a cumplir con sus obligaciones internacionales, incluido el derecho a la libertad de expresión, de asociación y de asamblea".

"Esto también se aplica a garantizar la libertad y a un acceso a internet sin trabas", señaló.

En Reino Unido, la ministra de Relaciones Exteriores, Yvette Cooper, indicó asimismo que habían citado al embajador iraní "para subrayar la gravedad de este momento y exigir a Irán que rinda cuentas por los horribles informes" que recibió el gobierno británico sobre la situación en el país.

También convocó al embajador iraní el gobierno francés, anunció el ministro de Exteriores Jean-Noël Barrot, para denunciar la "violencia de Estado que se abatió ciegamente sobre los manifestantes pacíficos".

La ONG Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega, indicó el lunes que pudo verificar 648 muertes durante las manifestaciones, entre ellas las de nueve menores, pero advirtió que la cifra real de víctimas podría superar las 6.000. Además, reportó que hay más de 10.000 detenidos.

El 8 de enero, las autoridades impusieron además un bloqueo del acceso a internet en todo el territorio que dura ya más de 108 horas, según la oenegé especializada en ciberseguridad Netblocks.