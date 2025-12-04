Finlandia. El primer ministro finlandés defiende que Finlandia debe pedir perdón por la discriminación al pueblo sami.

MADRID, 4 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El primer ministro finlandés, Petteri Orpo, ha defendido este jueves que Finlandia tiene que emitir una disculpa formal al pueblo sami, después de que la Comisión de Verdad y Reconciliación publicara un informe que documenta décadas de discriminación sistemática, y ha propuesto crear un grupo de trabajo parlamentario.

"Tengo claro que es necesario presentar una disculpa. Creo que la primera tarea del Parlamento, que incluye a todos los partidos, es considerar cómo y cuándo se presentará la disculpa, para que sea amplia y valiosa", ha dicho en declaraciones a la prensa recogidas por la cadena de televisión YLE.

El informe de la comisión presenta cerca de 70 propuestas de medidas para mejorar la situación del pueblo sami, incluida la de que el Estado debe asumir la responsabilidad por las injusticias históricas.

La reconciliación, según el documento, comienza con el reconocimiento de que el Estado finlandés se fundó sobre las tierras de dos pueblos.

La comisión se designó durante el Gobierno de Sanna Marin en 2021 para "identificar y evaluar la discriminación histórica y actual" que sufre el pueblo sami. El informe final denuncia la supresión del idioma, la marginación cultural y el desplazamiento de sus tierras tradicionales, basándose en el testimonio de 400 samis.