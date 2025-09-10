Finlandia gana a Georgia y pasa a sus primeras semifinales de Eurobasket
Finlandia se impuso este miércoles a Georgia por 93-79 en Riga (Letonia), en el duelo entre equipos
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
Finlandia se impuso este miércoles a Georgia por 93-79 en Riga (Letonia), en el duelo entre equipos revelaciones del EuroBasket 2025, para alcanzar las semifinales por primera vez en su historia.
Los finlandeses, verdugos de Serbia en octavos, se enfrentarán el viernes a Alemania o a Eslovenia, que se medían este miércoles a las 18:00 GMT en el último duelo de cuartos.
La otra semifinal opondrá a Turquía y a Grecia.
El equipo del jugador de Utah Jazz de la NBA Lauri Markkanen (17 puntos y 6 rebotes) resistió a los georgianos, que disputaban su primer duelo de cuartos de final después de eliminar en octavos a Francia (80-70).
bur-nk/bde/iga/ma
LA NACION
Otras noticias de Eurobasket
Más leídas
- 1
En fotos: de las mañas de “soltero eterno” de Leonardo DiCaprio al osado look de Emily Blunt en Toronto
- 2
Derrota en Ecuador: tuvo medio equipo cambiado y poco en juego ante un rival bravo, pero la selección no dejó de recibir un aviso
- 3
Lionel Scaloni resaltó la actitud de la selección pese a la derrota: “Da la cara a su manera, jugando”
- 4
La Anmat prohibió un queso crema, un suplemento dietario y otros productos