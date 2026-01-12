Finlandia libera un barco vinculado a Rusia retenido por supuesto sabotaje de cables

COPENHAGUE, 12 ene (Reuters) -

La policía finlandesa informó el lunes de que había levantado la incautación de un barco que había sido retenido como sospechoso de sabotear un cable submarino de telecomunicaciones que va de Helsinki a Estonia a través del golfo de Finlandia, aunque la investigación continúa.

La región del mar Báltico está en alerta máxima tras una serie de cortes de cables eléctricos, enlaces de telecomunicaciones y gasoductos desde que Rusia invadió Ucrania en 2022, y la OTAN ha reforzado su presencia militar con fragatas, aviones y drones navales.

Finlandia incautó el carguero Fitburg el 31 de diciembre cuando se dirigía de Rusia a Israel, y detuvo a un miembro de la tripulación como parte de la investigación. El buque abandonará las aguas territoriales de Finlandia el lunes, según informó la policía en un comunicado.

"La policía de Finlandia y Estonia ha concluido su trabajo a bordo del buque, por lo que puede levantarse la incautación", dijo en el comunicado el jefe de la Oficina Nacional de Investigación finlandesa, Risto Lohi.

Parte de la tripulación del barco sigue bajo prohibición de viajar, añadió. (Información de Stine Jacobsen, edición de Terje Solsvik; edición en español de María Bayarri Cárdenas)