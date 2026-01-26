Finlandia mejorará la vigilancia de infraestructuras submarinas junto con la UE y países bálticos

HELSINKI, 26 ene (Reuters) -

La Guardia de Fronteras de Finlandia está creando un centro de vigilancia marítima junto con otros Estados del mar Báltico y la Comisión Europea para la protección de infraestructuras submarinas críticas en el golfo de Finlandia, según informó el lunes.

"Las autoridades competentes deben tener capacidad y autoridad para intervenir en situaciones que se produzcan en el mar territorial y la zona económica exclusiva", dijo en un comunicado.

La región del mar Báltico está en un alto nivel de alerta tras una serie de cortes de cables eléctricos, enlaces de telecomunicaciones y gasoductos desde que Rusia invadió Ucrania en 2022, y la OTAN ha aumentado su presencia en el mar Báltico con fragatas, aviones y drones navales. (Información de Anne Kauranen, edición de Anna Ringstrom y Essi Lehto, edición en español de Jorge Ollero Castela)