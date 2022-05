Finlandia niega una amenaza militar pero señala que la invasión rusa de Ucrania cambia el entorno de seguridad

El ministro de Exteriores de Finlandia, Pekka Haavisto, ha asegurado este jueves que su país no se enfrenta a una "inminente amenaza militar" pero ha señalado que la agresión rusa contra Ucrania ha cambiado el entorno de seguridad europeo y finlandés, en pleno debate sobre el ingreso a la OTAN.

Pocos minutos después de que el Gobierno finlandés haya anunciado su intención de solicitar la adhesión a la Alianza Atlántica, el ministro de Exteriores ha comparecido ante el Parlamento Europeo en una sesión para dar cuenta sobre el proceso parlamentario que puede culminar en la entrada en la organización militar.

La intervención de Haavisto se ha centrado en la situación en Ucrania, después de que la invasión militar rusa haya puesto de relieve la "impredecibilidad" de Moscú. "Rusia está más preparada para realizar operaciones y tiene capacidad de presionar a vecinos, movilizando hasta 100.000 tropas", ha señalado en alusión al conflicto en Ucrania.

Además, ha alegado los crímenes de guerra cometidos por tropas rusas en el país vecino y el posible uso de armas químicas y nucleares, para concluir que la arquitectura de seguridad europea "no ha funcionado".

"La invasión rusa ha alterado el entorno de seguridad europeo y finlandés", ha explicado el titular de Exteriores escandinavo ante los eurodiputados, que sin embargo ha recalcado que Finlandia "no afronta una inminente amenaza militar".

Apoyo del 70% al ingreso en la otan

Haavisto ha indicado que la entrada en la OTAN es una opción que el país nórdico ha sopesado desde hace décadas "si cambiaba la situación de seguridad en el norte de Europa".

"No había apoyo hasta ahora, pero esta primavera las cosas han cambiado, la gente siente ciertas amenazas, como el uso de armas no convencionales con las que las defensas nacionales no son suficiente y necesitas una mejor cooperación", ha señalado, para recalcar que las encuestas muestran que cerca de un 70 por ciento de la población finlandesa apoya el paso.

En caso de entrar en la organización militar, Finlandia será un "proveedor de seguridad" y "fortalecerá" a la OTAN, ha defendido Haavisto, que ha señalado que el país escandinavo cuenta con una defensa nacional "fuerte y creíble".

Por ello ha insistido que, con su cercanía a la OTAN, su tradición democrática y sus fuerzas de 280.000 tropas y 900.000 miembros en la reserva, Finlandia dará un "valor añadido" a la Alianza Atlántica.

Con respecto a las garantías de seguridad mientras se tramite la entrada de Finlandia en la OTAN, un proceso que se puede demorar meses, el jefe de la diplomacia finlandesa ha indicado que hay conversaciones en marcha con la UE sobre el tipo de apoyo que pueden prestar.

Igualmente, ha enfatizado la cooperación militar con Suecia, país que puede ir de la mano de Helsinki a la hora de pedir la adhesión a la OTAN, y ha señalado el acuerdo de seguridad firmado este miércoles con Reino Unido que va precisamente en esa dirección.

La entrada de Suecia y Finlandia a la OTAN podría culminarse antes de final de año o principios de 2023, después de un proceso de negociaciones de tan solo unos días dada la cercanía de los dos países escandinavos con la Alianza Atlántica, aseguró un portavoz de la OTAN consultado por Europa Press.