Finlandia se suma a la declaración sobre la solución de dos Estados para Israel y Palestina

HELSINKI, 5 sep (Reuters) -

Finlandia se suma a una declaración sobre la resolución pacífica de la cuestión palestina y la aplicación de una solución de dos Estados, según informó el país nórdico en un comunicado el viernes.

La declaración es el resultado de una conferencia internacional celebrada en julio en la ONU y organizada por Arabia Saudí y Francia sobre este conflicto que dura ya décadas. Estados Unidos e Israel boicotearon el evento.

"El proceso liderado por Francia y Arabia Saudí es el esfuerzo internacional más importante en años para crear las condiciones para una solución de dos Estados", dijo la ministra de Asuntos Exteriores de Finlandia, Elina Valtonen, en una publicación en X.

El primer paso esbozado en la declaración es poner fin a la guerra de casi dos años entre Israel y los milicianos palestinos de Hamás en Gaza.

Arabia Saudí y Francia han pedido a los países de las Naciones Unidas que apoyen la declaración, en la que se esbozan "pasos tangibles, temporales e irreversibles" hacia la aplicación de una solución basada en dos Estados.

A diferencia de otras naciones europeas, como España y Noruega, Finlandia no ha reconocido a Palestina como Estado. El Gobierno de coalición finlandés está dividido internamente sobre un reconocimiento formal.