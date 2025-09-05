Finlandia se sumará a la declaración impulsada por París y Riad en apoyo a la solución de dos Estados

MADRID, 5 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Gobierno de Finlandia ha anunciado este viernes que se sumará a una declaración internacional en apoyo a una resolución pacífica al conflicto palestino-israelí y a la aplicación de la solución de dos Estados a raíz de la cumbre copresidida en julio por Francia y Arabia Saudí, si bien Helsinki no ha dado por ahora el paso de reconocer oficialmente al Estado de Palestina.

"He decidido hoy que Finlandia se sumará a la Declaración de Nueva York sobre una solución pacífica a la cuestión de Palestina y la aplicación de la solución de dos Estados, preparada por Francia y Arabia Saudí", ha dicho la ministra de Exteriores finlandesa, Elina Valtonen, en un comunicado publicado a través de su cuenta en la red social X.

Así, ha indicado que "el proceso encabezado por Francia y Arabia Saudí es el esfuerzo internacional más significativo de los últimos años para crear las condiciones para una solución de dos Estados", antes de afirmar que "es consistente" con la postura de Helsinki en esta materia y recordar que "una parte significativa de los socios de Finlandia ya se han sumado o están en proceso de sumarse a la declaración".

"El objetivo de la declaración es generar un amplio apoyo a las medidas para poner fin a la guerra en Gaza y materializado la solución de dos Estados", ha resaltado Valtonen, quien ha argüido que los objetivos principales son "la eliminación de Hamás del gobierno palestino y su desarme, garantizar la seguridad de israelíes y palestinos, el fin de las hostilidades y la normalización de las relaciones entre los países de la región".

Además, ha esgrimido que recoge además "reformas necesarias en el seno de la Autoridad Palestino y un camino hacia adelante de cara a la autodeterminación y la democracia palestinas" con el objetivo de "lanzar negociaciones directas entre Israel y los palestinos para alcanzar una solución sostenible".

"La declaración es histórica", ha ensalzado Valtonen, quien ha reiterado que "se trata del intento más serio en años por parte de la comunidad internacional para resolver el conflicto en Oriente Próximo".

"Es importante que Finlandia lo apoye", ha apostillado la jefa de la diplomacia finlandesa.