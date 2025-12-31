Finlandia sospecha que un barco causó daños en un cable submarino en el Báltico

OSLO, 31 dic (Reuters) -

La policía finlandesa informó el miércoles que incautó un buque sospechoso de haber dañado un cable submarino de telecomunicaciones que va de Helsinki a la capital de Estonia, Tallin, a través del golfo de Finlandia, una zona afectada por presuntos sabotajes en los últimos años.

"Las autoridades finlandesas se han hecho con el control del buque en el marco de una operación conjunta", dijo la policía, que no quiso dar el nombre del barco ni su nacionalidad, ni dar más detalles sobre el buque y su tripulación.

Ocho Estados de la OTAN bordean el mar Báltico, que también limita con Rusia. Desde que Rusia invadió Ucrania en 2022, han estado en alerta máxima tras una serie de cortes en los cables eléctricos, las conexiones de telecomunicaciones y los gasoductos que discurren por el lecho marino, relativamente poco profundo.

La OTAN ha reforzado su presencia en el Báltico con fragatas, aviones y drones navales.

El buque sospechoso de causar los últimos daños estaba arrastrando su ancla en el mar, y se dirigía a aguas territoriales finlandesas, dijeron la policía y la autoridad de la Guardia de Fronteras de Finlandia. El cable pertenece al grupo finlandés de telecomunicaciones Elisa, según la policía.

El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, dijo que estaba siguiendo de cerca la situación. "Finlandia está preparada para retos de seguridad de diversa índole, y respondemos a ellos según sea necesario", escribió en X.

Finlandia abordó en diciembre de 2024 el petrolero Eagle S, vinculado a Rusia, que según los investigadores había dañado un cable eléctrico y varios enlaces de telecomunicaciones en el mar Báltico al arrastrar su ancla.

En octubre, un tribunal finlandés desestimó una causa penal contra el capitán del Eagle S y otros miembros de la tripulación, dictaminando que los fiscales no habían podido demostrar la intencionalidad y que cualquier presunta negligencia debía ser perseguida por el Estado del pabellón del buque o por los países de origen de la tripulación. (Reporte de Terje Solsvik, edición de Louise Heavens. Editado en español por Natalia Ramos)