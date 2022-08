Finlandia, Suecia y Turquía se reunirán este viernes para hablar de la ampliación de la OTAN

Los gobiernos de Finlandia, Suecia y Turquía mantendrán este viernes un encuentro con el que esperan limar asperezas y avanzar en el próximo ingreso de los países nórdicos a la OTAN, en el aire por los recelos que aún mantienen las autoridades turcas.

La ministra de Exteriores sueca, Ann Linde, ha confirmado en declaraciones a la cadena SVT que la reunión servirá como seguimiento del acuerdo suscrito en los márgenes de la cumbre de líderes de la OTAN celebrada en Madrid a finales de junio.

En virtud de este pacto, Ankara se comprometía a levantar su veto siempre y cuando Helsinki y Estocolmo accedieran a ser más colaborativos en la lucha contra el terrorismo, en particular en la persecución de grupos kurdos.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha deslizado en varias ocasiones de que el pacto de junio no es definitivo y, de hecho, ha sugerido que si los gobiernos sueco y finlandés no cumplen, Turquía no completará el proceso de ratificación que abre las puertas de la OTAN.