Fintech de Mercado Libre compra un distribuidor de productos de inversión en Brasil

SAO PAULO, 17 sep (Reuters) - Mercado Pago, el brazo financiero del gigante del comercio electrónico MercadoLibre, anunció el miércoles la compra de Nikos DTVM, un distribuidor brasileño de productos de inversión, en la primera adquisición de la fintech en el país.

POR QUÉ ES IMPORTANTE Mercado Pago fue responsable de alrededor del 43% de los ingresos totales de MercadoLibre en América Latina en el segundo trimestre. Mercado Pago dijo que la operación tiene por objeto ampliar la oferta de productos financieros en Brasil, aumentar su base de clientes y sus activos bajo custodia. Brasil es el mayor mercado para MercadoLibre, con sede en Uruguay, la empresa más valiosa de América Latina por capitalización bursátil.

CONTEXTO ADICIONAL Nikos DTVM es desde 2022 socio comercial de Mercado Pago para la distribución de productos de inversión en Brasil. La adquisición no incluye otras empresas del grupo Nikos, como su gestora de activos.

CITAS CLAVE "Una vez completada, la adquisición de Nikos DTVM permitirá a Mercado Pago integrar sus operaciones e internalizar el proceso del cliente de extremo a extremo de manera más eficiente", dijo Mercado Pago en un comunicado.

EL PRÓXIMO PASO La operación aún requiere la aprobación del Banco Central de Brasil, según Mercado Pago. No se han revelado los términos financieros de la operación. (Reporte de Andre Romani; Editado en español por Javier Leira)