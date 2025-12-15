Fintech mexicana Plata cierra financiamiento por US$500 millones con japonés Nomura

CIUDAD DE MÉXICO, 15 dic (Reuters) - La fintech mexicana Plata anunció el lunes que cerró un financiamiento de hasta US$500 millones gestionado por Nomura Securities International, la mayor transacción de este tipo para una empresa de servicios financieros digitales en México.

El acuerdo marca la primera vez que uno de los principales bancos de inversión de Japón participa en una transacción de esta escala en el sector fintech de México, dijo la compañía.

DETALLES DEL ACUERDO

• El financiamiento fue gestionado por Nomura Securities International, Inc.

• Plata ha superado los 1.600 millones de dólares en capital y financiamiento institucional acumulado desde su llegada a México, en abril de 2023.

CONTEXTO CLAVE

• Plata obtuvo una licencia bancaria en diciembre de 2024 y está esperando la aprobación regulatoria para comenzar operaciones como banco regulado.

• La compañía cuenta con más de 2,5 millones de clientes activos.

• En octubre, Plata cerró una ronda de capital de US$250 millones que duplicó su valuación a US$3.100 millones.

• La base de inversionistas de la empresa incluye fondos de Estados Unidos, Reino Unido, Europa, Japón y América Latina, incluyendo Kora, TelevisaUnivision, Moore Strategic Ventures, Hedosophia, Fasanara Capital y Baring Ventures.

POR QUÉ IMPORTA

• Plata ha invertido más de US$1.000 millones en México y creado más de 3.000 empleos desde su llegada.

• "La confianza de una institución como Nomura confirma la solidez del modelo que hemos construido", dijo el CEO y cofundador Neri Tollardo, de origen italiano. (Reporte de Diego Oré; Editado por Raúl Cortés Fernández)