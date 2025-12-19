Fiorentina: Aliento en "huelga"

Fiorentina, subcampeón en 2022-23 y en 2023-24, finalizó en el decimoquinto puesto en la fase de Liga del torneo continental y buscará clasificarse a la próxima fase frente a Jagiellonia o ante Omonia Nicosia, que finalizaron en el decimoséptimo y en el decimoctavo lugar, rival que se definirá el 16 de enero cuando la UEFA realice el sorteo de los cruces en Nyon.

Hasta entonces, el equipo de Florencia deberá elevar la puntería en el campeonato italiano, que lo tiene en el último puesto con apenas seis unidades, producto de seis empates y nueve derrotas (tiene 12 goles a favor y 26 en contra), a cuatro puntos de distancia del penúltimo, Pisa, y a ocho de Parma, que precede a los tres que ocupan puestos de descenso.

"Lo que está sucediendo con el equipo y con el club supera todos los límites de lo tolerable. Deberían avergonzarse", indica el comunicado de los aficionados de la Curva Fiesole al aludir a los motivos de la protesta que protagonizarán este domingo y a la que invitaron a sumarse a otros aficionados que ocupan distintos sectores del Estadio Franchi. (ANSA).