Fiorentina: autoridades de Florencia rindieron homenaje a Commisso

"Fiorentina es Florencia, y Florencia es Fiorentina. Creo que el fallecimiento de Commisso merece un homenaje de mi parte. La alcaldesa (Sara Funaro) no estará presente en la sesión hoy porque viaja a Estados Unidos para asistir al funeral", declaró Cosimo Guccione, presidente del ayuntamiento.

Efectivamente, la alcaldesa de Florencia, Sara Funaro, viajó a Estados Unidos para asistir al funeral de Commisso, programado para el miércoles 21 en Nueva York.

Guccione recordó los días en que, como concejal de deportes, supervisó la transferencia de propiedad de Fiorentina de la familia Della Valle a Commisso.

"Lo conocimos de inmediato, acudiendo juntos a la fiesta organizada para su llegada al estadio Franchi. Un hombre que no venía de lejos, sino que volvía de lejos", expresó Guccione.

"Recuerdo su constante deseo de relatar los éxitos de su empresa. En el ámbito deportivo, quiero destacar la enorme atención que mostró a los sectores juvenil y femenino, atención que también se demostró en la construcción del Viola Park.

Expreso mis condolencias en nombre de todo el ayuntamiento", completó Guccione.

Por su parte, el presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, evitó criticar a la afición del club pese a los silbidos que emitió durante el minuto de silencio realizado antes del inicio del partido disputado ayer contra Milan en homenaje a Commisso, quien murió el pasado sábado 17.

"Los silbidos durante el minuto de silencio son asuntos de la afición, y yo los dejo en manos de la afición", respondió Sticchi Damiani sobre la conducta de la afición del Lecce antes de la caída por 1-0 contra Milan en San Siro por la fecha 21 de la Serie A.

"Creo que el minuto de silencio siempre debe respetarse, pero a nuestra afición le duele cierta falta de atención en el pasado.

Si estuvo bien o mal hacerlo así es algo que no puedo analizar, pero si se hizo, es porque aún hay heridas abiertas", insistió Sticchi Damiani.

El presidente del Lecce aludía a que no se realizó un minuto de silencio tras la inesperada muerte del masajista del club, Graziano Fiorita, en abril pasado. (ANSA).