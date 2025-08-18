Fiorentina: Beltrán en lista de convocados

Beltrán, de 24 años y arribado de River Plate en la temporada 2023-24 a cambio de 25 millones de euros, comparte la nómina con el defensor brasileño Dodó para el partido previsto en campo neutral en Presov, Eslovaquia.

Pioli convocó a Beltrán pese a los reportes de la prensa italiana sobre un presunto interés de clubes de Rusia por su pase luego del rechazo del delantero a incorporarse al Flamengo, que ofreció 15 millones de euros por su pase a Fiorentina.

La revancha entre Fiorentina y Polissya por un boleto a la fase de liga de la Conference League se jugará el jueves 28 en el Mapei Stadium de Reggio Emilia, la sede elegida por el club "violeta" por las obras de remodelación en el Artemio Franchi de Florencia. (ANSA).