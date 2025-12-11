Fiorentina: Commisso pide perdón a los "tifosi"

"Vender Fiorentina? Nunca renuncié a ninguna de mis actividades, y desde luego no lo haré ahora", aseveró Commisso en un reportaje que el diario LA NACION publicó horas antes del partido que el equipo "violeta" jugaba contra Dínamo Kiev por la quinta fecha de la fase de liga de la Conference League.

Fiorentina buscará vencer al Dínamo Kiev para recuperarse de las derrotas contra Mainz (2-1) y AEK Atenas por las fechas 3 y 4 de la fase de liga del torneo continental, el cual confirmó una crisis deportiva reflejada por el último puesto del equipo "violeta" en la Serie A.

"Estos rumores sólo desestabilizan aún más el ambiente cuando, en cambio, se necesita una gran unidad de todos. El club está dirigido por gente en la que tengo plena confianza", remarcó Commisso.

"Simplemente tenemos que disculparnos por lo ocurrido en Reggio Emilia. Pedimos a la afición que nos siguiera en masa, incluso fuera de casa. Cuatro mil personas se presentaron, prácticamente llenando el estadio. Kilómetros, sacrificios, pura pasión. Y no respondimos como debíamos. Es una situación que me entristece profundamente", admitió Commisso en alusión a la caída por 3-1 contra Sassuolo por la fecha 14 de la Serie A.

Commisso también fue consultado sobre su salud y la situación actual: "echo de menos el contacto diario con el equipo, los jugadores, el Viola Park y la gente que trabaja allí, pero siempre estoy al día", aclaró.

"Me decepciona no poder estar en Florencia para luchar como suelo hacerlo en situaciones difíciles, pero ahora mismo no me podía permitir un vuelo tan largo", explicó el empresario, que asumió como propietario de Fiorentina en 2019.

"Estamos en una situación difícil y debemos salir de ella a toda costa. No podemos permitir que Fiorentina se derrumbe. Todos somos responsables y todos debemos sentirnos responsables", subrayó Commisso.

"La responsabilidad es compartida por todos: el club, los jugadores y todos los que trabajan en el equipo. En todo caso, los jugadores deben comprender que también son responsables, que deben dar su máximo aporte y dedicación, siempre", insistió el propietario de Fiorentina.

Commisso también habló sobre las amenazas que los jugadores y sus familiares recibieron en redes sociales luego de la derrota contra Sassuolo que dejó a Fiorentina en el último puesto de la Serie A con sólo 6 puntos.

"Estas personas no pueden ser consideradas aficionados, y como club, actuamos de inmediato ante las autoridades para procesar a los culpables de estos actos vergonzosos e indignos", aseguró Commisso.

Por último, el presidente de Fiorentina se refirió al estadio Artemio Franchi, actualmente en remodelación: "Lamentablemente el estado del recinto nos está perjudicando, sin duda. El plazo se está alargando, y jugar con la mitad de nuestra afición es perjudicial para todos", lamentó.

"El club se mantiene en contacto constante con el ayuntamiento y la alcaldesa Sara Funaro, quien está haciendo todo lo posible para mejorar una situación que tuvo un comienzo terrible durante la administración anterior", garantizó Commisso.

"Esperamos encontrar una solución mutuamente aceptable, pero, como siempre he dicho, necesitamos un cronograma claro y unas ideas claras sobre cómo gestionarlo todo", concluyó Commisso.

(ANSA).