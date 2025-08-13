Fiorentina: completa pretemporada ante equipo japonés
Luego jugará contra Polissya o Paski por la Conference League
- 1 minuto de lectura'
Las autoridades del club "violeta" esperan la presencia de al menos 1500 simpatizantes para el amistoso entre el equipo del DT Stefano Pioli y la formación universitaria nipona previsto tres días antes de un entrenamiento que se anuncia a puertas abiertas en Viareggio.
En tanto, Fiorentina presentó formalmente al mediocampista suizo Simon Sohm, de 24 años y quien firmó un contrato hasta junio de 2030 luego de arribar procedente del Parma a cambio de 16 millones de euros.
"Fue realmente bonito empezar así, no podría haber imaginado nada mejor. Espero que no sea mi último objetivo", afirmó Sohm, quien se dio el gusto de debutar con un gol en el empate 1-1 registrado entre Fiorentina y Manchester United en el amistoso del pasado domingo 10.
"Quiero ayudar al equipo a tener una gran temporada, podemos lograrlo, estamos listos para luchar en los tres frentes. Venir a Florencia representa un paso adelante en mi carrera, me gusta mucho el proyecto. Hablé con el entrenador Pioli y me pidió que aportara mi físico y mi ritmo al campo", agregó el mediocampista suizo, quien usará la camiseta número 7. (ANSA).
