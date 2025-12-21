Fiorentina consigue lo que quería para Navidad: su primera victoria en la Serie A de la temporada

MILÁN (AP) — La asediada Fiorentina finalmente consiguió su primera victoria en la Serie A de la temporada después de que su oponente jugara casi todo el partido con diez hombres.

La Fiorentina se impuso con una victoria de 5-1 en casa contra Udinese, que tuvo al portero Maduka Okoye expulsado con menos de ocho minutos en el reloj.

Fue la primera victoria de la Fiorentina en 16 partidos de liga y vio al equipo en último lugar reducir la brecha de seguridad a cinco puntos.

Udinese, que está en la mitad de la tabla, venció al campeón defensor de la Serie A, Napoli, el fin de semana pasado.

Sin embargo, los visitantes tuvieron el peor comienzo posible cuando Okoye salió corriendo del área de penal y chocó con Moise Kean, quien estaba claro hacia el gol. El portero, que también tocó el balón con el brazo, recibió una tarjeta roja directa.

La Fiorentina tomó la delantera a los 21 minutos cuando Nicolò Fagioli tocó un tiro libre hacia Rolando Mandragora, quien disparó un tiro bajo por debajo del portero suplente de Udinese, Răzvan Sava.

El excelente disparo de Albert Guðmundsson y el cabezazo de Cher Ndour pusieron a Fiorentina cómodamente por delante al descanso.

Kean anotó dos veces después del descanso, a ambos lados del gol de consolación de Oumar Solet para Udinese.

Esperanzas de seguridad

Un gol de último minuto de Stefano Moreo permitió a Pisa arrancar un empate 2-2 ante Cagliari.

Pisa se acercó a tres puntos de la seguridad. Cagliari quedó tres puntos por encima de la zona de descenso.

Génova estaba un punto por debajo de Cagliari y recibió a Atalanta más tarde el domingo.

En otros lugares, Torino ganó 1-0 en Sassuolo.

