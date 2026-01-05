Fiorentina: cuestionan declaraciones discriminatorias contra Solomon

"Jacopo Madau, secretario provincial de Sinistra Italiana en Florencia y consejero de cultura y trabajo en Sesto Fiorentino, declaró que el futbolista israelí Solomon no sería bienvenido en Florencia", inicia una nota difundida por Fiano.

"¿Cuál sería la culpa de Solomon? Haber expresado el derecho de Israel a defenderse de Hamás en octubre de 2023 y haber dicho la verdad sobre la explosión en el hospital Al-Alhi de Gaza en noviembre de 2023, erróneamente atribuida a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), pero en realidad causada por cohetes de grupos armados palestinos", añade Fiano.

"¿Convertiría esto a Solomon en corresponsable de las políticas de Netanyahu? ¿Un peligroso asesino en masa? ¿O simplemente en un ciudadano israelí que, después del 7 de octubre, expresó algo que resonó en todo el mundo: el derecho de Israel a defenderse y la responsabilidad de Hamás?", preguntó el presidente italiano de Sinistra per Israele (Dos Pueblos, Dos Estados).

"Ahora está claro que ser ciudadano israelí se ha convertido, para muchos, demasiados, en un verdadero pecado que hay que combatir. El pecado de haber nacido, independientemente de la responsabilidad personal, es la verdadera raíz de toda discriminación", criticó Fiano sobre los dichos de Madau, que resultó electo hace un mes como secretario provincial del SI, partido de orientación socialdemócrata y ecosocialista.

"No hay ninguna crítica política en las palabras del concejal Madau, pero sí la expresión de una aversión preconcebida, que se convierte en discriminación. Esto, para quienes han asimilado las lecciones de la historia, de sus dictaduras, totalitarismos, y sus discriminaciones y tragedias, es un camino que debe rechazarse firmemente", completó Fiano.

Solomon, de 26 años, firmó contrato hasta junio con opción de extenderlo por otras cuatro temporadas si Fiorentina decide hacer uso de la opción de compra cercana a los 10 millones de euros que fijo Tottenham, desde el cual llegó a préstamo, condición en la que militó en el español Villarreal después de haber jugado también en Fulham, Leed United y Shakhtar Donetsk.

El arribo de Solomon a Fiorentina generó polémica en Florencia por su apoyo a las políticas del primer ministro Benjamin Netanyahu, acusado de crímenes contra la humanidad por la Corte Penal Internacional (CPI) por el genocidio palestino en Gaza.

"No eres bienvenido en Florencia, ni digno de representar a nuestra ciudad, ni a Fiorentina", declaró Madau sobre Solomon, que también había sido respaldado por Alessandro Draghi y Stefano Mengato, consejero y líder en Sesto Fiorentino, respectivamente, del partido Fratelli d' Italia (FdI), que catapultó a la presidencia del Consejo de Ministros, Giorgia Meloni.

"¿Qué culpa tiene un muchacho de 26 años en el genocidio en Gaza?", se preguntaron a aludir a la masacre perpetrada por el ejército israelí desde hace dos años, con un saldo de más de 70.000 civiles palestinos muertos (en su mayoría mujeres y niños) y una población que hoy padece los efectos de la hambruna y las inclemencias climáticas en medio de una tregua que no se respeta a rajatabla.

"Las palabras del asesor comunal Jacopo Madau en relación con el arribo de Solomon me parecen gravísimas", dijo por su parte el empresario Marco Carrai, cónsul honorario de Israel en Toscana, Emilia-Romaña y Lombardía, al destacar que "por suerte, Florencia es una ciudad de paz que respeta los valores universales".

De "muy graves e incompatibles con el cargo institucional que ocupa", calificó las declaraciones de Madau el consejero regional de Toscana Francesco Casini, al considerar que "si se acepta que una persona sea excluida y desligitimada por su nacionalidad u origen, se abre el camino a una espiral de discriminación que recuerda las páginas más negras de nuestra historia". (ANSA).