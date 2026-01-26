Fiorentina: despedida para Rocco Commisso en Florencia

"Seguiremos adelante con lo que él comenzó con la misma determinación y amor. Rocco no sólo fue una persona excepcional, una persona muy especial. Rocco fue un gran ejemplo de preocupación por los demás, no sólo por su familia, sino por las muchas personas que conoció en su vida", aseguró Catherine Commisso durante la misa conmemorativa celebrada en Florencia.

"Antes de pensar en sí mismo, Rocco pensó en los demás, y su generosidad era evidente para todos los que lo rodeaban", agregó la viuda del presidente de Fiorentina, fallecido el pasado viernes 16 a los 76 años.

Catherine Commisso agregó que su marido "dejó Italia siendo apenas un niño, regresando tras una vida muy difícil y agotadora donde conquistó y logró, paso a paso, todas las metas profesionales que soñaba y tenía en mente".

"Rocco y yo nos conocimos muy jóvenes, y recorrimos este camino juntos durante más de 50 años, con la bendición de ver crecer a nuestros hijos, los negocios que habíamos creado y conocer a tanta gente", relató.

"Nuestras trayectorias vitales y profesionales siempre se enfocaron en las personas, en los valores cristianos y en la preocupación por el bien de la comunidad. Rocco creía en la familia, los valores y el trabajo. Sabía ser directo y decidido, a la vez que amable y servicial con todos. Dejó una huella que perdurará para siempre a ambos lados del océano, en Estados Unidos y en Italia, una profunda huella en el corazón de tantas personas", subrayó.

"Rocco era muy divertido y me hacía sonreír y sentirme verdaderamente feliz muchas veces, incluso a ratos, con su pasión por la música. Le encantaba tocar el acordeón y el piano", recordó Catherine Commisso.

"Compartimos momentos especiales, como tantos momentos especiales en su vida y en la nuestra desde que entró en el mundo del fútbol con Fiorentina. Rocco quería devolver a su patria y al fútbol todo lo que le habían dado. Así que, cuando llegamos a Florencia, también pensó en construir un hogar para Fiorentina, un hogar que lleva y seguirá llevando su nombre: el Rocco B. Commisso Viola Park", resaltó la viuda del empresario ítaloestadounidense.

"Un hogar que nadie había podido crear en los casi 100 años de historia del club, un lugar donde todos los equipos, los chicos y chicas, el personal y los empleados pudieran estar unidos", ponderó Catherine Commisso.

"Rocco era una persona muy sencilla y cariñosa. Desde su llegada, llamaba 'hijos' a todos sus queridos jugadores, abrazaba a quienes trabajaban en el club y confiaba en quienes lo merecían", remarcó.

"Nunca se rindió ante las dificultades y siempre luchó por lograr algo importante con gran fuerza y determinación. Rocco logró convertir sus sueños y los de muchos otros en realidad.

Tengo muchísimos recuerdos aquí en Florencia, todos con Rocco, y quiero atesorarlos, profundamente grabados en mi memoria y en mi corazón. Pero me alegra que todos ustedes hayan podido conocerlo tal como era y como él simplemente se llamaba: Rocco", concluyó Catherine Commisso.

Luego fue el turno de Giuseppe B. Commisso, el hijo del presidente de Fiorentina y quien relató que su padre "habría querido despedirse de Florencia, la ciudad que lo recibió, lo abrazó y retribuyó con amor".

"Esta noche lo hacemos, y también le hacemos una promesa: continuaremos lo que hemos construido juntos en su nombre. Y quiero que sepan: bajo nuestra guía, seguiremos construyendo una Fiorentina con visión, disciplina y respeto por Florencia y la afición", garantizó Giuseppe B. Commisso.

"Fiorentina siempre será lo primero, y junto con Alessandro Ferrari y Mark Stephan, y todos los que trabajan para este club cada día, continuaremos el camino que hemos comenzado, con humildad, unidad y corazón", insistió el hijo de Commisso.

"Papá, gracias. Te quiero. Para siempre. Fuerza Viola", agregó Giuseppe B. Commisso acompañado de un estruendoso aplauso.

Por su parte, el cardenal Giuseppe Betori, arzobispo de Florencia, destacó "la familia, el trabajo, el compromiso social y la promoción del deporte", los contextos en los que se manifestó el servicio de Rocco Commisso.

"Me gusta reinterpretar el desarrollo de su vida como un servicio multifacético, cuyos frutos tantos de nosotros, en Estados Unidos y aquí en Florencia, hemos cosechado. En su servicio, pudimos captar las características con las que, en el Evangelio, Jesús pide a sus discípulos que demuestren su disponibilidad para el encuentro con él: con los lomos ceñidos, para un servicio rápido", resaltó Betori desde la catedral de Santa Maria del Fiore.

El cardenal recordó cuando "para coronar el Viola Park, Rocco y Catherine Commisso quisieron una pequeña capilla para la oración y me pidieron que la bendijera, dedicando el altar".

"Lo hice con mucho gusto, convencido de que existe una conexión especial entre la práctica deportiva y la dimensión espiritual", aseguró Betori, quien reveló además que Commisso le pidió que, en la inauguración del Viola Park, "subiera con él a la colina que domina el polideportivo para invocar la bendición del Señor desde lo alto".

"Conservo viva en mi corazón la imagen de Rocco, quien contempló todo lo que había deseado y logrado, y al mismo tiempo me pidió que lo pusiera todo bajo la bendición de Dios, en sus manos", subrayó Betori.

Rocco Commisso, dijo también el cardenal Betori, fue "el afectuoso esposo de Catherine y padre de Giuseppe y Marisa, un empresario exitoso, el generoso presidente de Fiorentina, un gran amante de Florencia y amigo de muchos de nosotros".

"Ante la muerte de Rocco, quien fue todo esto y más, no tenemos palabras humanas que puedan siquiera consolarnos, si no explicarnos, y venimos aquí en busca de ellas, para escucharlas de alguien cuya mirada es más penetrante que la nuestra, una mirada que va más allá de las apariencias y penetra en el corazón de la vida y del mundo, porque él es su Creador y Señor, Dios", completó Betori. (ANSA).