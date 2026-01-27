Fiorentina: Giuseppe Commisso es el nuevo presidente del club

"Estoy profundamente decidido a continuar con su legado y su visión en la construcción de Fiorentina", aseveró Giuseppe Commisso en memoria de su padre, quien había asumido la presidencia del club el 6 de junio de 2019.

Durante la reunión del consejo de administración celebrada en Florencia se determinó además la confirmación de Mark Stephan como administrador delegado y de Alessandro Ferrari como director general.

"Es un gran honor. Quiero expresar mi total apoyo a Stephan y Ferrari, cuyo liderazgo y continuidad como directivos son fundamentales para el presente y el futuro del club", aseguró Giuseppe Commisso a través de los canales oficiales de Fiorentina.

"También aprovecho esta oportunidad para agradecer a mi madre, Catherine: su nombramiento en la Junta Directiva refleja la continuidad del compromiso de nuestra familia, siguiendo los pasos de mi padre", subrayó el flamante presidente.

"Seguiremos trabajando con determinación para fortalecer el club, respetando plenamente sus valores, su historia y su conexión con la ciudad y su afición, como lo hizo mi padre, confirmando nuestro compromiso con una visión a largo plazo orientada a la estabilidad, la sostenibilidad y la consolidación del papel de Fiorentina en el panorama futbolístico nacional e internacional", garantizó Giuseppe Commisso.

La designación de Giuseppe Commisso fue celebrada por el presidente de la región Toscana, Eugenio Giani: "Le deseo mucha suerte. Ya se lo dije ayer cuando nos vimos y nos abrazamos", reveló en alusión a la misa celebrada en Florencia en homenaje al empresario ítaloestadounidense.

"Hacía tiempo que no iba a Florencia. Ahora siente una gran responsabilidad por continuar el plan de su padre", expresó Giani, quien habló además de una "familia que, en la emoción de recordar la muerte de Rocco Commisso, encontró la motivación para dedicarse aún más a Fiorentina, como lo demuestra el nombramiento de hoy".

"En lugar de tener fondos de inversión, de gente que ni siquiera conocemos", acogemos "la elección de una familia que es una garantía, y en memoria de Commisso miramos al futuro con esperanza porque sabemos que tendrán el deseo de apoyar, en su memoria, el relanzamiento y el desarrollo de proyectos relacionados con el club violeta", completó Giani tras la sesión solemne del Día de la Memoria de las Víctimas del Holocausto.

