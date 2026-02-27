Fiorentina: Gosens sufrió doble fractura en el rostro

"El jueves por la tarde, Gosens fue sometido a exámenes médicos que confirmaron que, como consecuencia del traumatismo máximo-facial sufrido en el partido, tiene una doble fractura en el seno maxilar derecho y en la pared orbitaria lateral derecha que no demandará de una cirugía", informó el cuerpo médico del club italiano, al explicar que Gosens podrá continuar con su actividad habitual "utilizando una protección adecuada".

Por ese motivo, no se descarta su presencia en el equipo de Paolo Vanoli que visitará el lunes a Udinese en uno de los partidos que cerrarán la vigesimoséptima fecha del campeonato italiano, en el que Fiorentina logró salir finalmente de la zona de descenso, pero solamente por tener mejor diferencia de goles que Cremonese y Lecce, que cayeron en la misma y hoy por hoy perderían la categoría junto con los colistas Pisas y Hellas Verona.

Fiorentina avanzó a octavos de final en la Conference League, de la que fue subcampeón en 2022-23 y 2023-24, con una dosis de suspenso y hoy conoció a su rival en esa instancia, que será el también polaco Raków, invicto en la fase de Liga con cuatro victorias y dos empates que le permitieron cerrar por detrás de Racing de Estrasburgo, líder en esa instancia.

En lo que hace al torneo local, Vanoli podría perder para el partido ante Udinese al israelí Manor Solomon y a Luca Lezzerini, quienes, según el cuerpo médico del club, sufrieron en la víspera lesiones en el muslo derecho y serán evaluados nuevamente mañana. (ANSA).