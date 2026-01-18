Fiorentina: gratitud de la familia de Rocco Commisso

"La familia Commisso y Fiorentina desean expresar su más sincero agradecimiento a todos los que —desde las federaciones deportivas hasta los clubes, desde la afición hasta los representantes de instituciones deportivas y políticas, y hasta la ciudadanía— que, pública o privadamente, expresaron su pésame por el fallecimiento de Rocco", se lee en una nota.

"En este momento de profundo dolor y desesperación, sentir estas muestras de afecto, que trascienden el mundo del fútbol y demuestran la profunda conmoción que Rocco ha causado, nos llena el corazón y confirma que su recuerdo permanecerá imborrable", completa el texto difundido por Fiorentina en redes sociales.

Commisso, fallecido en la víspera en Estados Unidos, será despedido en funerales previstos el miércoles 21 en la catedral St. Patrick's de Nueva York, ubicada en la Quinta Avenida de la "Gran Manzana".

El lunes 19 y el martes 20 sus restos serán velados en la capilla ardiente del Vander Plaat-Vermeulen Memorial Home de Nueva Jersey.

En memoria del empresario ítalo-estadounidense oriundo de Calabria se celebrará una misa en la Catedral de Santa Maria del Fiore, en Florencia, aunque no se confirmó en qué fecha.

"Chau Presidente", se leía en una pancarta con la que la afición que suele ocupar la Curva Fiesole del estadio Artemio Franchi saludó a Commisso durante el minuto de silencio realizado del inicio del partido que Fiorentina disputaba contra Bologna en el estadio Renato Dall'Ara por la fecha 21 de la Serie A.

Los jugadores de Fiorentina entraron en calor con camisetas conmemorativas con el número 1 y la palabra "Rocco" escritas en la espalda además de haber lucido brazaletes negros durante el partido.

También algunos miembros del cuerpo técnico lucieron en el banco de suplentes camisetas conmemorativas a Commisso, también saludado por la afición del Bologna durante el minuto de silencio, tras lo cual se registró una ovación para el presidente de Fiorentina, cuya foto fue proyectada en las pantallas gigantes del estadio. (ANSA).