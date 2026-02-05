Fiorentina: la prioridad es salir de esta situación, Paratici

"Quería volver a competir en el fútbol italiano, que es muy difícil. Hacerlo con un club tan grande como Fiorentina me ha dado una gran motivación. La prioridad será salir de esta situación, y luego pensaremos en la segunda fase", afirmó Paratici.

"El clima y la pasta me motivaron", replicó entre risas el flamante director deportivo de Fiorentina al ser consultado sobre su decisión de abandonar su trabajo en el Tottenham londinense para asumir en el club "violeta".

"Me imagino una Fiorentina que se construye poco a poco. Hoy tenemos que ser realistas y mantener la concentración para salir de esta situación. El equipo no merece la Serie B, ni siquiera estar en zona de descenso", subrayó Paratici.

"Tenemos todo lo necesario para hacer nuestro trabajo lo mejor posible. Eso es más que suficiente para hacerlo bien. El equipo juega buenos partidos, pero hay una diferencia entre hacer algo al 100% y quererlo al 100%. De ahora a mayo, cada partido será crucial, empezando por el del sábado contra Torino", remarcó sobre el duelo por la fecha 24 de la Serie A.

Fiorentina marcha en el decimoctavo puesto del torneo de la primera división del "Calcio" con 17 puntos, tres más que Pisa y Hellas Verona, que mañana abrirán la vigésima cuarta fecha de la Serie A, en la que Torino (26) se ubica decimotercero.

"Aceptar venir a Fiorentina no es una decisión imprudente, sino valiente. Estoy muy motivado. La realidad lo dicta ahora, así que la prioridad es salir de esta situación pasando los próximos cuatro meses con la cabeza en alto", insistió Paratici, quien reveló que inició su arribo al club en diciembre pasado con el director general Alessandro Ferrari.

"Cuando el director general de Ferrari llegó a Londres a mediados de diciembre, el equipo tenía 6 puntos. Hablé con él y luego con el (fallecido) presidente, Rocco Commisso, a quien le expreso mi agradecimiento", continuó Paratici.

"Es un gran reto para mí y para mi carrera. Hay una gran propiedad, una infraestructura de primer nivel no sólo en Italia, sino en todo el mundo, un grupo de personas con el que sentí una conexión inmediata", aseguró el ex directivo de Sampdoria y Juventus.

"Y además, Florencia es una marca internacional que merece respeto y goza de gran visibilidad. Sé lo importantes que son estas cosas: este club y esta ciudad merecen estar en lo más alto, pero ahora mismo, el futuro no importa, sólo el presente", remarcó.

"No resolveremos la tabla en un mes ni con dos resultados. Todos deben entender que hasta el 24 de mayo tendremos que ser agresivos, estar concentrados y decididos para salir de esta situación. Conozco y respeto mucho a (el DT Paolo) Vanoli, y hoy hablaré con el equipo", adelantó Paratici, quien firmó un contrato hasta 2030 y será asistido en el área deportivoa por Roberto Goretti, por Lorenzo Giani (responsable de la búsqueda de talentos) y por Moreno Zebi (préstamos).

Paratici asumió en Fiorentina en su regreso a Italia después de 6 años y de una suspensión de 30 meses por el escándalo del caso de plusvalías de Juventus.

"Tras la suspensión de 30 meses, ahora soy mejor persona, más estructurado. Ciertos acontecimientos te obligan a participar en batallas, reflexiones y análisis que quizás nunca antes habrías hecho", reconoció Paratici en el Viola Park.

"Como dije hace unos meses, al volver de la suspensión, ninguno de nosotros en Juventus fue condenado por valores artificiales, sino por un principio contable y de estados financieros nunca antes aplicado", recordó Paratici.

"Ni antes ni después cometí errores ni descuidos, me avergonzaba tener que defenderme. Porque si sientes que no has hecho nada, casi da vergüenza defenderte. Fue un camino difícil y complicado, pero aun así me hizo mejor persona", concluyó Paratici. (ANSA).