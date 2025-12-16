Fiorentina: Lanzaron petardos contra el Viola Park

Los agentes buscan identificar a los responsables del episodio que no registró heridos y se concretó horas después de que Fiorentina perdió por 2-1 como local ante Hellas Verona por la fecha 15 de la Serie A.

El reporte oficial refiere que los petardos explotaron sobre una pared perimetral del Viola Park, donde el plantel y el cuerpo técnico permanecen concentrados por tiempo indeterminado tras la derrota que confirmó a Fiorentina en el último puesto de la Serie A con 6 puntos, la mitad que Hellas Verona, que ahora aparece antepenúltimo delante del Pisa (10).

La directiva de Fiorentina decidió ayer que Paolo Vanoli continúe como DT del equipo "violeta", que el jueves 18 visitará al Lausana suizo por la sexta y última fecha de la fase de liga de la quinta edición de la Conference League.

La directiva decidió que el plantel y el cuerpo técnico encabezado por Vanoli, quien asumió en la fecha 11 en reemplazo de Stefano Pioli (tiene contrato hasta 2028), permanecieran concentrados de cara al partido contra Lausana por la Conference League, en cuya fase de liga Fiorentina marcha undécimo con 9 unidades, y al duelo del domingo 21 como local ante Udinese, décimo en la Serie A con 21 puntos.

Vanoli, quien suma 2 empates y 3 caídas por la Serie A, dirigió el entrenamiento de la víspera pensando en el partido contra Lausana, frente al cual Fiorentina buscará su cuarto triunfo para volver a la zona de clasificación directa a los octavos de final del torneo en el que el equipo "violeta" fue subcampeón dos veces.

Pero el partido por la Conference League también puede ser decisivo para la continuidad de Vanoli, que por ahora no pudo torcer el camino de Fiorentina, el único equipo sin triunfos en la edición 2025-26 de la Serie A, en cuya temporada pasada el equipo "violeta" finalizó en el sexto puesto con el DT Raffaele Palladino, actual entrenador del Atalanta.

Vanoli permanece en silencio desde la derrota contra Hellas Verona por decisión del club, pero mañana comparecerá en la conferencia de prensa habitual que se celebra en la vigilia de un partido de la Conference League por el reglamento de la UEFA.

