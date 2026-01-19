Fiorentina: misa por Commisso en Catedral de Florencia el 26 de enero

"Esta será una oportunidad para que todos los aficionados violeta y todos los ciudadanos expresen su solidaridad con la familia Commisso en este momento de dolor y sufrimiento, y rindan homenaje a la memoria de un hombre tan profundamente vinculado a la ciudad de Florencia y a los colores violeta, y cuyo recuerdo permanecerá para siempre ligado a Fiorentina y a Florencia", se lee en un comunicado del club.

Fiorentina también anunció que el funeral de Commisso, que se celebrará en la Iglesia de San Patricio de Nueva York el miércoles 21, también podrá seguirse a través de los dos enlaces proporcionados por la Catedral de San Patricio: https://www.youtube.com/live/ewqjzYQkckg?si=eHBxsASZuGyUd-Pz y saintpatrickscathedral.org/live.

El director general de Fiorentina, Alessandro Ferrari, estará presente en el funeral en Nueva York con el ex director deportivo Daniele Pradé y la alcaldesa de Florencia, Sara Funaro. (ANSA).