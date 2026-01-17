Fiorentina: murió Rocco Commisso

La noticia fue dada a conocer por el club de Florencia, que suma un nuevo golpe a la difícil situación deportiva que atraviesa el equipo, antepenúltimo en el campeonato y en zona de descenso, con un comunicado en el que informa: "Con enorme dolor y tristeza, debemos comunicar el fallecimiento del presidente Rocco Commisso" en Estados Unidos.

"Su esposa Catherine, sus hijos Giuseppe y Marisa y sus hermanas Italia y Raffaelina nos comunicaron esta triste noticia y compartimos su dolor en este momento", continúa la nota que destaca: "Después de un largo período de enfermedad, nuestro amado presidente nos deja y hoy todos lloramos su partida".

"Fue un ejemplo no sólo para su familia, una guía y un hombre leal y fiel que junto con su esposa llevaba 50 años de matrimonio. Con sus hijos fue un padre severo, pero amable. Así era su carácter, dulce y decidido, como su amor por Fiorentina, el regalo más bello que pudo hacerse y con la que compartió jornadas inolvidables con los muchachos y muchachas de los equipos juveniles, siempre con una sonrisa", agrega el comunicado.

"Trabajó hasta el último día de su vida, dedicado a su empresa Mediacom y a Fiorentina y preocupado siempre por el futuro de ambas", completa el mensaje del club, al recordar que "el fútbol era su pasión y Fiorentina, sus aficionados y la ciudad de Florencia se convirtieron en su gran amor desde que asumió la presidencia hace siete años", recordó también.

"Bajo su mando, Fiorentina alcanzó dos finales de la Conference League y una final de Copa Italia", completa la nota al recordar también las palabras de su presidente, quien solía decir "Llámenme Rocco, con su habitual y extraordinaria empatía.

Siempre estuvo cerca del club y de Florencia, sobre todo en los momentos más duros, cuando en plena pandemia de Covid comando la campaña de recolección de fondos para los hospitales de la ciudad".

"El Rocco Commisso Viola Park (centro deportivo del club, Ndr), la casa de Fiorentina vivirá por siempre honrando su nombre", finaliza la nota que adjunta el agradecimiento de la familia del empresario "a todos los que estuvieron cerca suyo en estos momentos delicados de su vida" y en el que asegura que "su memoria permanecerá por siempre en nuestros corazones y en el de todos los que lo conocieron y lo quisieron bien".

Commisso, efectivamente, libraba por estos tiempos una batalla en dos frentes: la de Fiorentina peleando por salir de zona de descenso tras el peor inicio de temporada de la historia en Serie A y la que combatía contra la enfermedad que lo obligó a mantenerse alejado de Italia y de su amada Florencia el año pasado.

En sus últimas declaraciones públicas, el 11 de diciembre, reiteró su fidelidad al club y descartó los rumores de una posible cesión del mismo, al recordar que "todas las sociedades atraviesan momentos de dificultad, pero en la visión de futuro de quienes las dirigen reside precisamente la necesidad de aprender cómo superarlas y salir fortalecidos. Nunca me he rendido y no lo haré ahora", agregaba.

Será su familia la que heredará la responsabilidad de decidir ahora si seguir conduciendo los destinos de Fiorentina, como él pretendía, o cederla a los fondos de inversión estadounidenses y árabes interesados en adquirir la propiedad del club que Commisso, oriundo de Calabria, compró el 6 de junio de 2019 en 170 millones de euros.

Uno de los primeros en expresar sus condolencias fue el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien afirmó: "Estoy dolido con la noticia del fallecimiento de Rocco Commisso, presidente de Fiorentina, que dedicó su vida a este, nuestro maravilloso deporte".

"Cuando me encontré con él, me llamó la atención que hablara de sus jugadores como si fuesen sus hijos y de su club como si fuera una parte indisoluble de él mismo", agregó Infantino, al enviar sus "más sentidas condolencias a los familiares, amigos y a todos aquellos que lo conocieron y trabajaron con él, un Grande".

La FIGC, que decretó un minuto de silencio en todos los estadios para honrar su memoria, se expresó con un comunicado de su presidente, Gabriele Gravina, en el que destaca: "Estamos cerca de su familia y de Fiorentina en este doloroso momento. Rocco Commisso dejó una huella indeleble en el fútbol italiano y lo recordaremos por siempre por su entusiasmo, su compromiso y su visión".

"Nos deja un verdadero hombre que dio todo por su amada Fiorentina", coincidió Andrea Abodi, ministro de Deportes de Italia, en un mensaje que lo recuerda también "por su simpleza, su sinceridad, su carisma, su pasión por el fútbol y su amor eterno por Fiorentina, a la que tanto le dio. Hoy, es un día triste que me lleva a recordar los momentos compartidos y sus sueños, así como su amor por Italia. Hasta siempre, Rocco".

"La Liga de la Serie B, por intermedio de su presidente, Paolo Bedin, y todos los clubes que la integran se unen en un abrazo a la familia Commisso y a Fiorentina por el fallecimiento de su presidente", cuya partida se suma al luto que provocó en su momento la muerte de su amigo y brazo derecho, Joe Barone, director deportivo de Fiorentina, en marzo de 2024.

La enfermedad le impidió al empresario ítalo-estadounidense concretar su gran sueño, que no era otro que construir un nuevo estadio para el club de sus amores, más moderno y adaptado a los tiempos que el Artemio Franchi.

"Buen viaje, presidente", expresaron los aficionados de Fiorentina en una nota que lo recuerdan por sus logros a pesar de las tensiones con el club que se incrementaron en los últimos tiempos debido a la opaca campaña del equipo entrenado por Paolo Vanoli, pero también lo hizo el New York Cosmos, del cual también fue propietario y presidente.

"Fue un líder apasionado que dedicó su vida al fútbol y al futuro de este deporte en este país. Rocco luchó por hacer mejor el fútbol estadounidense y apostó por su crecimiento, por la comunidad y por el poder que tienen los clubes para inspirar a las próximas generaciones, afirmó la franquicia en la que alguna vez jugó el astro brasileño Pelé. (ANSA).