Fiorentina: Paratici asumió como director deportivo

"Fiorentina se complace en dar la bienvenida a su nuevo director deportivo, Fabio Paratici, quien asume oficialmente su cargo en el Viola Park Rocco B. Commisso a partir de hoy", se lee en un comunicado emitido por el club "violeta".

El ex directivo de Juventus y Tottenham llegó hoy a Florencia para comenzar su nueva aventura con un contrato hasta 2030", agrega la nota del club que marcha antepenúltimo en la Serie A.

Tras su experiencia en la Premier League, Paratici regresa a Italia tras seis años y 30 meses de suspensión por el escándalo del caso de plusvalías de Juventus y será presentado oficialmente con una rueda de prensa prevista mañana en el Viola Park. (ANSA).