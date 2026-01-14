Fiorentina: Paratici, nuevo director deportivo

Lo informó el club de Florencia con un comunicado oficial y los "Spurs" lo confirmaron al anunciar que el ex dirigente de Juventus se aleja para volver a Italia cerrando su segundo período en el club londinense, el primero de los cuales se inició en 2021.

"Confirmamos que nuestro director deportivo, Fabio Paratici, dejará el club en febrero para sumarse a Fiorentina, al final del actual mercado de pases", destacó Tottenham, cuyo director ejecutivo, Vinai Venkatesham, explicó que el dirigente italiano "expresó su deseo de volver a casa y le deseamos lo mejor para el futuro".

Paratici le agradeció también a él y a los "Spurs" por "haber escuchado mi deseo de volver a Italia y unirme a Fiorentina tras esta experiencia compartida que amé con el club al que siempre llevaré en mi corazón", dijo.

"Son personas excepcionales y apasionadas que trabajan por el éxito del proyecto, pero estas oportunidades, sumadas a la necesidad de regresar a mi país, me llevó a tomar esta decisión", explicó.

A pesar de no estar haciendo una campaña brillante en la Premier League (marchan decimocuartos, a 22 puntos del líder Arsenal), los "Spurs" están bastante más holgados en su Liga que Fiorentina en la Serie A.

El equipo entrenado por Paolo Vanoli sólo ganó dos partidos en la primera ronda del campeonato, cosechó diez derrotas y con 14 puntos está en zona de descenso y a 25 de distancia del líder Inter, (que hoy completa un partido pendiente).

Fiorentina cantó victoria por primera vez en el torneo en la decimosexta jornada (justamente la que recuperaban hoy Inter y Napoli por su participación en la Supercopa de Italia en Riad) al golear 5-1 de local a Udinese, tras lo cual cayó frente a Parma, volvió a celebrar ante Cremonese, empató con Lazio y también con Milan, que el domingo le impidió celebrar el que pudo haber sido su tercer triunfo en el campeonato. (ANSA).