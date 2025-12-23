Fiorentina: Sanciones a 32 tifosi del club "violeta"

La orden de la policía de Florencia establece que 24 de esos 32 simpatizantes tendrán prohibido asistir a eventos deportivos por períodos de entre 1 y 5 años.

En cambio, los otros 8 aficionados enfrentarán sanciones más severas, pues sufrirán una prohibición de entre 5 y 10 años, con la obligación de presentarse ante la policía judicial.

Las medidas se adoptaron tras los sucesos ocurridos antes del partido, cuando se produjeron enfrentamientos entre aficionados en el puente Giovanni da Verrazzano, en la esquina con Lungarno Colombo.

La policía intervino, y las investigaciones posteriores realizadas por la División de Operaciones Especiales de Italia (DIGOS) permitieron reconstruir la dinámica y los motivos de los disturbios.

En concreto, la policía determinó que varios fanáticos del Montpellier francés habían llegado a Florencia con la clara intención de provocar un enfrentamiento con sus pares de Fiorentina al no haber podido asistir al amistoso debido a la insuficiente capacidad de las instalaciones deportivas del Viola Park.

Los aficionados franceses, que viajaban en minivans alineados en Lungarno Colombo con las puertas laterales abiertas, cerca de la intersección con el puente Giovanni da Verrazzano, fueron sorprendidos por los fanáticos de Fiorentina.

La pelea duró un par de minutos e involucró a aproximadamente 80 simpatizantes de ambos clubes.

Por un lado, 32 fanáticos de Fiorentina, armados con bastones y correas, con el rostro cubierto por cascos de motocicleta, pasamontañas y capuchas; por el otro, 50 ultras de Montpellier, que habían salido de autos y cinco minivans, algunos de ellos blandiendo bastones con los colores del club francés (naranja y azul).

La DIGOS también avanza con su investigación sobre los aficionados franceses. (ANSA).