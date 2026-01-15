Fiorentina: "Si me silban, lo aceptaré", Solomon

(di Brunella Ciullini) (ANSA) - FLORENCIA, 15 GEN - "Si me silban, lo aceptaré. Soy judío y amo a mi país", afirmó el mediocampista israelí Manor Solomon, cuyo público apoyo al primer ministro Benjamin Netanyahu, condenado por genocidio contra el pueblo palestino en Gaza por la Corte Penal Internacional (CPI), generó muestras de rechazo de algunos aficionados de Fiorentina, club al que arribó desde Tottenham Hotspur en el actual mercado de pases.

"No estoy aquí para hablar de política, sino para jugar al fútbol", aclaró en su presentación oficial en el club de Florencia y en el complejo Viola Park el también ex jugador del Villarreal e integrante de la selección israelí, quien aludió a lo sucedido en el Estadio Olímpico de Roma en el empate en dos goles frente a Lazio por la decimonovena fecha del campeonato italiano: "sé que algunos aficionados me silbarán y lo acepto, yo solamente vine a hacer mi trabajo".

"En los meses que estuve en España no pasó nada en particular y todo queda allí. Algunos silbidos hubo, pero no les hice caso y no sucedió nada que haya influido en mi decisión de cambiar de aire y venir a Italia, conociendo la situación que atraviesa Fiorentina".

"Cuando me llamaron, miré la tabla y no podía creerlo (Fiorentina marcha antepenúltima y en zona de descenso con apenas dos victorias en 20 partidos disputados del torneo, Ndr), pero hablé con los dirigentes y acepté porque sé que este es un club con mucha historia y porque me encantan los desafíos. Estoy convencido de que mantendremos la categoría y luego podremos construir un gran futuro", opinó Solomon.

También fue consultado acerca de la situación de la selección italiana que dirige Gennaro Gattuso, que jugará un repechaje con nuevo formato en busca del pasaje al Mundial que se celebrará este año tratando de no volver a tropezar -por tercera vez consecutiva- con la misma piedra y que no logró evitar al finalizar segunda por detrás de Noruega en las eliminatorias europeas en un grupo que compartió con Israel.

"Italia es una selección histórica, con grandes jugadores y espero que logre la clasificación porque realmente se lo merece", afirmó antes de que le preguntasen por la situación social en Irán (histórico enemigo de Israel con el que estuvo en guerra durante algunos días el año pasado): "le deseo lo mejor al pueblo iraní, pero repito, no estoy aquí para hablar de política".

También fue presentado en sociedad otro de los refuerzos: Marco Brescianini, arribado desde Atalanta y quien reconoció que "no fue tan difícil dejar Bérgamo con chances de jugar la Champions para venir a una Fiorentina que pelea por no descender porque no tenía mucho espacio en el plantel y por eso cambiar de aire me pareció correcto, más aún tratándose de un club con la historia de Fiorentina". (ANSA).