Fiorentina: un adiós a la distancia

La iniciativa coincidirá con la celebración de sus funerales, previstos a partir de las 10 locales de Nueva York, ciudad en la que se llevarán a cabo (en Italia serán las 16 horas), y en los que estará presente la alcaldesa de Florencia, Sara Funaro, quien viajó especialmente para darle el último adiós en persona.

La familia de Commisso, quien había nacido en Calabria y emigró a Estados Unidos a los 12 años de edad, anticipó en la víspera que el lunes de la próxima semana se celebrará en la Catedral de Florencia una misa en su memoria.

La diócesis de Florencia informó que el cardenal Giuseppe Betori, arzobispo emérito de la capital toscana, presidirá la misa para rendirle homenaje al presidente que, a pesar de batallar contra la enfermedad, vivía pendiente de la suerte o desgracia de Fiorentina.

El plantel entrenado por Paolo Vanoli le tributó el mejor homenaje que podía rendirle al derrotar a Bologna a domicilio el domingo para salir de la zona de descenso e ilusionarse con un futuro más venturoso en el campeonato que llegó a tenerlo en el último puesto de la tabla.

Es en honor también al que fuera su deseo, que el club sumó hoy a su cuarto refuerzo en el mercado de pases, que llegó justamente desde Bologna: el mediocampista Giovanni Fabbian, de 23 años, arribado a préstamo con obligación de compra si Fiorentina logra mantener la categoría, en cuyo caso deberá abonar 14 millones de euros.

En sentido opuesto, el club de Florencia le cedió a Bologna a préstamo, con una opción de compra de 13 millones de euros, al también volante de origen suizo Simon Sohm, de 24 años, cuya partida se sumó a la del mediocampista marroquí Amir Richardson con rumbo a Copenague (la opción de compra se fijó en 10 millones de euros).

El delantero bosnio Edin Dzeko está a un paso de ser transferido al alemán Schalke 04 (supo jugar en Wolfsburgo en el pasado), informaron fuentes del club de Florencia, cuyo plantel profesional tuvo un día de descanso el lunes y mañana reanudará las prácticas en el Viola Park de cara al choque con Cagliari del sábado en el Artemio Franchi.

Al recién arribado Fabbian se sumó el británico Jack David Harrison, que llegó procedente del Leeds United (a préstamo con opción de siete millones de euros) y afirmó: "Le prometo a los aficionados que daré todo por esta camiseta y por ayudar al equipo a escalar posiciones, así como por aprender cuanto antes el idioma italiano".

"Estoy entusiasmado y emocionado y no veo la hora de comenzar esta nueva aventura", agregó al lamentar "la muerte del presidente Commisso" y enviarle "mis sinceras condolencias a su familia, que sé que hizo mucho por Fiorentina y por Florencia", destacó. (ANSA).