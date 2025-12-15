Fiorentina: Vanoli continúa, por ahora

La cúpula de Fiorentina se reunió luego de la derrota por 2-1 que el equipo "violeta" sufrió en la víspera como local ante Hellas Verona por la decimoquinta fecha de la Serie A.

Ese resultado dejó a Fiorentina en el último puesto del torneo con sólo 6 puntos, la mitad que Hellas Verona, que ahora aparece antepenúltimo delante del Pisa (10).

La directiva decidió que el plantel y el cuerpo técnico encabezado por Vanoli, quien asumió en la undécima fecha en reemplazo de Stefano Pioli (tiene contrato hasta 2028), permanecieran concentrados por tiempo indeterminado de cara al partido contra Lausana por la Conference League, en cuya fase de liga Fiorentina marcha undécimo con 9 unidades, y al duelo del domingo 21 como local ante Udinese, décimo en la Serie A con 21 puntos.

Vanoli, quien suma 2 empates y 3 caídas por la Serie A, dirigió el entrenamiento del día pensando en el partido contra Lausana, frente al cual Fiorentina buscará su cuarto triunfo para volver a la zona de clasificación directa a los octavos de final del torneo en el que el equipo "violeta" fue subcampeón dos veces.

Pero el partido por la Conference League también puede ser decisivo para la continuidad de Vanoli, que por ahora no pudo torcer el camino de Fiorentina, el único equipo sin triunfos en la edición 2025-26 de la Serie A, en cuya temporada pasada el equipo "violeta" finalizó en el sexto puesto con el DT Raffaele Palladino, actual entrenador del Atalanta. (ANSA).