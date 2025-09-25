Firma alemana Helsing presenta el dron de combate “Europa”

Por Tim Hepher, Alexander Hübner y Supantha Mukherjee

TUSSENHAUSEN, Alemania, 25 sep (Reuters) - La empresa alemana de defensa Helsing presentó el jueves un nuevo dron de combate autónomo, sumándose así a la carrera por construir sistemas teledirigidos que puedan entrar en combate en enjambre con otros robots o formar equipo con cazas tripulados para ayudar a remodelar el futuro de la guerra aérea.

Helsing presentó un modelo a tamaño real del dron angular con cola en V en una fábrica a las afueras de Múnich y afirmó que el "CA-1 Europa" realizará su primer vuelo en 2027 y estará disponible para operaciones militares en los cuatro años siguientes.

Helsing es la última empresa de tecnología militar que apuesta por convertirse en fabricante principal de sistemas de armamento en competencia con las grandes empresas armamentísticas, lo que refleja el papel cada vez más importante de la inteligencia artificial (IA) y las apremiantes demandas de tiempos de desarrollo más rápidos.

Con un peso de cuatro toneladas, el CA-1 Europa pertenece a una categoría en rápido desarrollo denominada vehículos aéreos de combate no tripulados, más baratos y prescindibles que los cazas clásicos, ya que las fuerzas aéreas se enfrentan a entornos muy disputados y a costos más elevados.

Helsing explicó que el aparato con IA operará solo, en grupos de otros vehículos aéreos no tripulados o en formación bajo la dirección de cazas avanzados.

El año pasado, las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos seleccionaron al emprendimiento californiano Anduril y a General Atomics, fabricante de los drones Reaper, para desarrollar la primera flota de "aviones de combate colaborativos", que pueden realizar misiones como interferencias o actuar como señuelos.

En junio, Airbus presentó un modelo a escala real de su propio concepto de avión no tripulado diseñado para volar junto a la actual generación de reactores como el Eurofighter Typhoon.

Helsing dijo que tiene previsto invertir cientos de millones de euros en el proyecto, que implicaría la colaboración con otras empresas europeas no especificadas. La firma se negó a precisar el armamento que podría transportar o su costo, aunque dijo que sería una "fracción" del de un caza ordinario.

(Editado en español por Carlos Serrano)