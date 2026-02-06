Firma brasileña Agrotools construye mayor plataforma del mundo para pago por servicios medioambientales

Por Ana Mano

SAO PAULO, 6 feb (Reuters) - Agrotools, una empresa brasileña líder en servicios de datos agrícolas, terminará de construir la que, según afirma, será la mayor plataforma del mundo para el pago de servicios medioambientales tras obtener un préstamo subvencionado del Gobierno, según ha declarado esta semana un ejecutivo a Reuters.

La plataforma permite a los agricultores recibir pagos por arrendamiento, a precios de mercado, a cambio de mantener intacta la vegetación autóctona en sus tierras, según explicó Bernardo Pires, director de relaciones gubernamentales de la empresa, en una entrevista.

El dinero procederá de empresas y gobiernos obligados a neutralizar su huella de carbono, conectándolos con agricultores de una región considerada como uno de los mayores sumideros de carbono del mundo.

En Brasil, 280.000.000 de hectáreas (692.000.000 de acres) de vegetación autóctona se encuentran dentro de explotaciones agrícolas privadas, según Agrotools. Alrededor de 70.000.000 de hectáreas pueden ser despejadas legalmente y, de ellas, 30.000.000 tienen "alta aptitud agrícola" con condiciones adecuadas de suelo, clima y logística, según la empresa.

Agrotools apuesta por que los agricultores preferirán los ingresos por arrendamiento a plantar cultivos o criar ganado en biomas sensibles como el Amazonas y la sabana del Cerrado, evitando el riesgo crediticio y climático y reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global.

"Es lo que los agricultores siempre han querido", dijo Pires. "Que se les pague por los servicios medioambientales".

La presión para despejar más tierras para la agricultura ha aumentado en Brasil, uno de los principales productores de alimentos, después de que los comerciantes mundiales de cereales abandonaran un pacto de conservación del Amazonas para mantener los incentivos fiscales en el mayor estado agrícola del país.

Esto, combinado con los bajos precios de las materias primas y los costosos préstamos e insumos, hace que sea el momento idóneo para lanzar la plataforma, dijo Pires.

La soja y el ganado son los principales impulsores de la deforestación en Brasil, un gran exportador de alimentos a China, Estados Unidos y Europa.

La plataforma de Agrotools podría atraer US$15.000 millones en inversiones durante cinco años, preservando una zona agrícola privilegiada siete veces mayor que los Países Bajos. El valor se basa en pagos anuales de arrendamiento de US$100 por hectárea de vegetación autóctona preservada, según Pires.

