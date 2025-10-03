Firma coreana Dohwa realizará estudios para tren de 2400 kilómetros en costa de Perú: Gobierno

LIMA, 3 oct (Reuters) - La firma coreana Dohwa Engineering realizará los estudios de prefactibilidad para un proyecto para la construcción de un tren de norte a sur en la costa de Perú, dijo el viernes el ministro de Transporte y Comunicaciones, César Sandoval.

El proyecto de tren desde las ciudades de Tumbes, en el norte, y Tacna, en el sur, considera una vía férrea de unos 2400 kilómetros, según datos preliminares del ministerio.

"Será un megaproyecto ferroviario que exhibiremos en el futuro un tren rápido", dijo Sandoval a periodistas. El plan es conectar toda la costa del país en unas 16 horas, agregó.

Sandoval afirmó que el estudio determinará el monto de inversión del proyecto y el tiempo que duraría su ejecución.

De acuerdo con datos preliminares, el tren podrá transportar a unas 113 millones de personas al año, y podrá movilizar a aproximadamente 61,5 millones de toneladas anuales.

Actualmente, Dohwa Engineering, en colaboración con la estatal Korea National Railway, realizan estudios para un tren que unirá la ciudad turística del Cusco con el aeropuerto Chincheros, en construcción, en esa misma región andina. (Reporte de Marco Aquino)