Firma de cabildeo cofundada por Mandelson deja de operar por el caso Epstein

LONDRES (AP) — La firma de cabildeo cofundada por Peter Mandelson, exembajador del Reino Unido en Estados Unidos, se desplomó el viernes y entró en una modalidad de quiebra tras el escándalo en torno a sus vínculos con el fallecido delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein

Global Counsel informó que había dejado de operar y que aproximadamente 80 empleados con base en el Reino Unido serán despedidos, luego que muchos clientes cortaran sus lazos con la empresa tras las revelaciones sobre la magnitud de la amistad de Mandelson con el desacreditado financista, quien murió en una prisión de Nueva York en 2019. La compañía tiene alrededor de 130 empleados en todo el mundo

Mandelson, quien cofundó Global Counsel en 2010 después que el Partido Laborista fuera desalojado del poder, renunció a su puesto en el consejo de administración en 2024 y vendió sus acciones a principios de este mes, en un aparente intento de aislar a la empresa del escándalo que lo envuelve

Se designó a administradores de la consultora Interpath para considerar opciones para el negocio y revisar sus activos

“Aunque Global Counsel había crecido durante los últimos 15 años hasta convertirse en una de las principales consultoras de asuntos públicos del Reino Unido, la rápida y repentina pérdida de clientes en las últimas semanas ha tenido un impacto monumental en el negocio”, afirmó Will Wright, director ejecutivo de Interpath en el Reino Unido y administrador conjunto

Entre los millones de páginas de archivos relacionados con Epstein que publicó el Departamento de Justicia de Estados Unidos, algunos correos electrónicos indicaban que Mandelson transmitió información gubernamental delicada —y potencialmente capaz de mover los mercados— a quien él mismo describía como su “mejor amigo” en 2009, cuando era un destacado integrante del entonces gobierno laborista

También incluían registros de pagos por un total de US$75.000 en 2003 y 2004, de Epstein a cuentas vinculadas a Mandelson o a su esposo, Reinaldo Avila da Silva. Mandelson ha puesto en duda la autenticidad de los estados de cuenta bancarios. En una carta al Partido Laborista al renunciar a la formación, Mandelson escribió que no recordaba haber recibido ese dinero y que lo investigará

Tras la publicación de los documentos relacionados con Epstein, la policía registró la vivienda de Mandelson en Londres y otra propiedad vinculada a él

La investigación de la policía del Reino Unido sobre Mandelson se centra en una posible conducta indebida en el ejercicio de un cargo público, y a Mandelson no se le acusa de ningún delito sexual. Andrew Mountbatten-Windsor fue arrestado el jueves bajo la misma sospecha, pero en relación con sus años como enviado comercial del Reino Unido

El nombramiento de Mandelson para el codiciado puesto diplomático estuvo a punto de costarle el cargo al primer ministro británico Keir Starmer, al tiempo que se multiplicaban las dudas sobre su criterio. La carrera de Mandelson, de décadas, ha estado empañada por la controversia e incluyó dos renuncias a los gobiernos de Tony Blair a comienzos de siglo

Apenas nueve meses después del nombramiento, Starmer despidió a Mandelson en septiembre, tras la publicación de un lote anterior de correos electrónicos que mostraba que había seguido siendo amigo de Epstein incluso después de la condena del fallecido financista en 2008 por delitos sexuales que involucraban a una menor

El gobierno planea publicar archivos relacionados con el proceso de verificación, con la esperanza de que exoneren a Starmer y demuestren que Mandelson mintió

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa