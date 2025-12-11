Firma de criptomonedas Nexo compra la argentina Buenbit para expandirse a América Latina

Por Kylie Madry

11 dic (Reuters) - La firma de criptomonedas Nexo anunció el jueves la adquisición de Buenbit, una plataforma argentina de intercambio de criptomonedas, con el objetivo de expandirse en América Latina.

Nexo, que a principios de este año anunció su regreso a Estados Unidos tras abandonar el mercado debido a multas regulatorias por US$45.000.000, ha mostrado su interés por la familia Trump, reuniéndose con el presidente estadounidense y su hijo, Don Jr., en los últimos meses.

La compañía de las Islas Caimán, que ofrece préstamos con respaldo en criptomonedas, herramientas de intercambio y una plataforma de intercambio de criptomonedas, no proporcionó detalles financieros de la adquisición.

Buenbit está registrada ante el regulador de valores de Argentina y opera tanto en el país sudamericano como en Perú, con más de un millón de clientes, según Nexo.

"Como parte de su estrategia plurianual para la región, Nexo convertirá a Buenos Aires en un centro regional para futuras alianzas e inversiones en Argentina, Perú y México", declaró la firma en un comunicado.

Los argentinos han recurrido a las monedas digitales en los últimos años como protección contra la alta inflación, que recientemente ha bajado de los desorbitados tres dígitos.

El banco central del país está considerando permitir que los bancos tradicionales negocien criptomonedas, según informó el periódico local LA NACION la semana pasada. (Reporte de Kylie Madry; Traducido por Eliana Raszewski; Editado por Walter Bianchi)