Por Daniel Wiessner

10 ago (Reuters) - Una empresa de tutoría con sede en China ha aceptado llegar a un acuerdo sobre una novedosa demanda de una agencia gubernamental estadounidense que afirmaba que utilizaba un software de contratación basado en inteligencia artificial para descartar ilegalmente a los solicitantes de empleo de más edad.

La demanda de 2022 contra iTutorGroup Inc fue la primera de la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC, por sus siglas en inglés) relacionada con el uso de IA por parte de una empresa para tomar decisiones laborales.

La comisión, que vela por el cumplimiento de las leyes contra la parcialidad en el lugar de trabajo, puso en marcha en 2021 una iniciativa para garantizar que el software de IA utilizado por los empleadores estadounidenses cumpla las leyes contra la discriminación.

La EEOC ha advertido de que centrará sus esfuerzos de aplicación en las empresas que hagan un mal uso de la IA.

ITutorGroup acordó pagar 365.000 dólares a más de 200 solicitantes de empleo supuestamente rechazados por su edad, según una presentación conjunta realizada el miércoles ante un tribunal federal de Nueva York. El acuerdo debe ser aprobado por un juez federal.

La empresa, que ofrece clases particulares de inglés a estudiantes chinos, negó haber cometido irregularidades en el acuerdo.

La EEOC había alegado que iTutorGroup programó en 2020 un software de contratación en línea para descartar a las mujeres de 55 años o más y a los hombres de 60 años o más.

ITutorGroup, una unidad de Ping An Insurance Group Co de China, no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. Un portavoz de la EEOC dijo que la agencia no haría comentarios hasta que se aprobara el acuerdo.

Según encuestas recientes, al menos el 85% de las grandes empresas estadounidenses utilizan IA en algunos aspectos del empleo.

Esto incluye software que analiza a los solicitantes de empleo antes de que un humano revise cualquier solicitud, "chatbots" de recursos humanos y programas que llevan a cabo evaluaciones de rendimiento y hacen recomendaciones para ascensos.

Muchos defensores de los trabajadores y responsables políticos están preocupados por la posibilidad de que los prejuicios existentes se incorporen al software de IA, incluso involuntariamente.

(Reportaje de Daniel Wiessner en Albany, Nueva York; Editado en español por Juana Casas)