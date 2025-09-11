Firma francesa Artemis no venderá su participación en Puma al valor actual: fuente

Por Tassilo Hummel

PARÍS, 11 sep (Reuters) - Artemis, el holding de la familia Pinault que controla Kering, propietaria de Gucci, no venderá su participación del 29% en la marca deportiva Puma al valor de mercado actual y no está en conversaciones para llegar a un acuerdo, dijo el jueves a Reuters una fuente cercana a la empresa.

Los comentarios, los primeros de una fuente con conocimiento detallado de las operaciones de la compañía, se producen después de que Bloomberg informó en agosto de que Artemis estaba sondeando a posibles compradores para su participación de US$960 millones en Puma.

Las acciones de Puma subieron un 15% el 25 de agosto, pero desde entonces han perdido la mayor parte de esas ganancias.

La fuente, que declinó ser identificada por tratarse de información privada, dijo que Artemis fue contactada por muchos posibles pretendientes para interesarse por su participación, incluidas firmas de capital riesgo y pares del sector, pero aseguró que no está negociando nada.

“¿Venderíamos a este nivel? Nunca en la vida... Consideramos que Puma vale mucho más que eso”, dijo la persona, aunque se hizo eco de unos comentarios que hizo esta semana el presidente de Artemis, Francois-Henri Pinault, indicando que Puma no es "estratégica".

Las acciones de Puma cayeron hasta un 4,7% en la bolsa de Fráncfort tras la publicación de los comentarios y cerraron con un declive cercano al 2%, después de haber ganado un 1,5% más temprano en la sesión.

Las acciones de Puma han perdido más del 60% de su valor en los dos últimos años, ya que la marca ha perdido cuota de mercado en sus zapatillas y conjuntos y busca impulsar el interés en sus nuevos modelos como las Speedcat.

La fuente dijo que Puma no permanecería en la cartera de Artemis "para siempre", pero añadió que ahora no es el momento adecuado para vender. Puma declinó responder a una solicitud de comentarios de Reuters.

(Reporte adicional de Helen Reid; editado en español por Carlos Serrano)