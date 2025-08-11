Firmado el acuerdo del ERE de Duro Felguera, que reduce los despidos a 180, casi el 13% de la plantilla

MADRID, 11 Ago. 2025 (Europa Press) -

Duro Felguera ha suscrito este lunes el acuerdo definitivo del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) con la comisión negociadora, que afectará finalmente a 180 trabajadores de la compañía asturiana de ingeniería, lo que representa el 12,9% de una plantilla integrada por cerca de 1400 empleados.

El grupo de ingeniería y bienes de equipo ha rebajado en 69 personas la afectación del despido colectivo planteado inicialmente para 249 trabajadores, es decir, hasta 180, lo que supone un descenso del 27,7% respecto a la cifra original, según han informado a Europa Press en fuentes conocedoras de la negociación.

La empresa también ha presentado a los sindicatos en el encuentro de la mesa negociadora, reunido el jueves 7 de agosto por última vez, una nueva mejora en las condiciones de las indemnizaciones por el ERE, que contempla ahora el pago de 25 días por año trabajado, con un límite de 14 mensualidades, y cuya aplicación está prevista hasta junio del próximo año.

Estas mismas fuentes han indicado que el acuerdo ha sido ratificado por los sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO, así como por todos los independientes, sumando un total de 9 de los 13 miembros de la comisión, si bien, los 4 representantes de CSI, no lo han suscrito.

En este contexto, el preacuerdo fue sometido el 8 de agosto a la aprobación de las distintas asambleas de trabajadores y, al ser ratificado, el acuerdo definitivo se ha firmado este lunes, 11 de agosto.

Las sociedades salpicadas por este ERE son Duro Felguera (DFSA), DF Operaciones y Montajes (DFOM), DF Energy Storage, DF Intelligent Systems y DF Green Tech, mientras que se quedarán fuera DF Mompresa y DF Calderería Pesada.

Respecto a DF Calderería Pesada, Duro Felguera firmó el miércoles 30 de julio el acuerdo de venta de 'El Tallerón', su fábrica de calderería pesada en Gijón (Asturias), a Indra por 3,65 millones de euros, una operación que supone el "primer paso" de su plan de reestructuración y que se produjo el mismo día en que se conoció que la compañía había solicitado una tercera prórroga de su preconcurso de acreedores, que finaliza a finales de septiembre.

En cuanto a los centros de trabajo, el ajuste afectará, en el caso de DFSA, a los situados en Asturias y Madrid; en DFOM, a los de Asturias, Cartagena, Huelva, Tarragona, Las Palmas y Madrid; en DF Energy Storage, a los centros de Asturias, Huelva y Madrid; mientras que tanto DF Intelligent Systems como DF Green Tech se verán afectados únicamente en su sede de Asturias.

TERCERA PRÓRROGA

Duro Felguera ha ampliado hasta finales de septiembre su preconcurso de acreedores, que vencía el jueves 31 de julio, tras haber avanzado "significativamente" en su plan de reestructuración.

De este modo, el grupo de ingeniería y bienes de equipo ha presentado ante el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Gijón (Asturias), encargado de su situación concursal, "la solicitud de extensión extraordinaria de los efectos de la comunicación de apertura de negociaciones hasta el día 30 de septiembre con el apoyo de la mayoría de entidades financieras afectadas por el plan de reestructuración".

Se trata de la tercera prórroga que solicita Duro Felguera, tras haber hecho esta misma petición el pasado mes de marzo y junio, recibiendo en estas dos ‘luz verde’ por parte de los juzgados de Gijón.

"La solicitud de esta prórroga tiene por finalidad permitir la conclusión satisfactoria del plan de reestructuración como instrumento para la viabilidad de la compañía y su grupo, en cuya definición se ha avanzado significativamente", ha avanzado la empresa.

La sociedad y sus filiales Duro Felguera Energy Storage, Duro Felguera Green Tech, Duro Felguera Calderería Pesada, DF Mompresa, DF Operaciones y Montajes, Duro Felguera Oil & Gas, Duro Felguera Intelligent Systems y DFOM Biomasa Huelva son las que se han visto ‘salpicadas’ por el preconcurso.