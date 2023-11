(Añade información de fuentes sobre potencial puesta en modo de mantenimiento de la operación en párrafos 1 y 6)

20 nov (Reuters) - La minera canadiense First Quantum Minerals ha reducido aún más el procesamiento de mineral en su mina de Panamá por los bloqueos en un puerto local que afectan al envío de suministros necesarios para su operación y estaría evaluando ponerla en modo de cuidado y mantenimiento a partir del jueves.

Sin los envíos que llegan al puerto de Punta Rincón que usa la mina, First Quantum espera quedarse sin suministros para la planta de energía in situ esta semana, informó el lunes la compañía en un comunicado.

El bloqueo de la terminal forma parte de las protestas que comenzaron después de que el Gobierno y First Quantum firmaran un nuevo contrato el 20 de octubre para Cobre Panamá, una importante mina de cobre explotada por la unidad local de la empresa, Minera Panamá (MPSA). La mina contribuye en un 1% a la producción mundial de cobre y en un 5% al producto interior bruto del país centroamericano.

Los manifestantes afirman que las nuevas condiciones son demasiado generosas para la compañía y alegan prácticas corruptas en la aprobación del contrato. La empresa ha negado las acusaciones.

Si las "acciones ilegales" siguen impidiendo la entrega de los suministros necesarios para el funcionamiento de la central, MPSA reducirá el tren de procesamiento restante esta semana y detendrá temporalmente la producción, agregó la empresa.

Dos fuentes conocedoras de las conversaciones dijeron más tarde a Reuters que la compañía evalúa poner la mina en modo de cuidado y mantenimiento a partir del 23 de noviembre. First Quantum no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters por correo electrónico y las fuentes declinaron ser identificadas, ya que la información no es pública.

La compañía, que había llegado a un acuerdo sobre salarios con el sindicato a principios de este mes, dijo que MPSA ha realizado un pago de impuestos y regalías de 567 millones de dólares para el período comprendido entre diciembre de 2021 y octubre de 2023 a la República de Panamá.

La capitalización bursátil de First Quantum ha caído alrededor de un 45% desde que comenzaron las protestas a finales de octubre.

El máximo tribunal panameño decidirá, posiblemente tan pronto como a mediados de diciembre, si revoca el contrato. Según una encuesta realizada por Reuters a principios de noviembre, la mayoría de los abogados creen que es probable que el tribunal revoque el contrato.

La minera canadiense Franco-Nevada, que tiene una participación en la mina Cobre, rebajó el lunes sus perspectivas de producción para el año en curso, afectadas por la reducción de las operaciones en Panamá.

