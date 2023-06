First quantum rechaza oferta informal de adquisición de barrick gold: bloomberg news

15 jun (Reuters) - La minera canadiense First Quantum Minerals rechazó una oferta informal de adquisición de Barrick Gold, informó el jueves Bloomberg News, citando a personas familiarizadas con el asunto.

Las acciones de la minera de cobre First Quantum subieron un 12% tras conocerse la noticia, mientras que las de Barrick cayeron un 2,7%.

Barrick se acercó a First Quantum en los últimos meses en un intento de ampliar su cartera de cobre, según el informe, pero First Quantum no indicó interés en una fusión y declinó entrar en conversaciones sustanciales.

El sector del cobre está experimentando una oleada de acuerdos en un contexto de aumento de la demanda y escasez de la oferta del metal rojo, que está sirviendo de base a la transición energética ecológica mundial.

First Quantum no respondió de inmediato a una solicitud de Reuters para hacer comentarios, mientras que Barrick dijo que la compañía no hace comentarios sobre especulaciones de mercado.

Un acuerdo entre Barrick y First Quantum impulsaría significativamente la producción de cobre de Barrick en un momento en que su rival Newmont Corp está en proceso de comprar la australiana Newcrest Mining para adelantarse a Barrick en la producción de oro.

El presidente ejecutivo de Barrick Gold, Mark Bristow, había manifestado su interés por el gigante del cobre Freeport-McMoran en 2020, pero el acuerdo entre ambas empresas no prosperó. (Reporte de Sourasis Bose en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)

Reuters