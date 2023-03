First republic, a punto de obtener 30.000 millones de dólares en depósitos para rescate: bloomberg

16 mar (Reuters) - Los mayores bancos de Estados Unidos están dispuestos a depositar 30.000 millones de dólares en First Republic Bank en un esfuerzo concertado con el Gobierno de Estados Unidos para rescatar al banco en dificultades, informó Bloomberg News el jueves, citando a personas con conocimiento del asunto.

Bancos como JPMorgan Chase & Co, Citigroup Inc , Bank of America Corp, Wells Fargo & Co, Morgan Stanley y PNC Financial Services Group Inc forman parte de las conversaciones, según el artículo, que añade que los detalles podrían anunciarse tan pronto como el jueves.

Las acciones de First Republic Bank subían un 22% el jueves en un contexto de una sesión agitada, con múltiples interrupciones y reanudaciones de la cotización.

Citigroup, PNC, Bank of America, Wells Fargo, JPMorgan, Morgan Stanley y First Republic no respondieron de inmediato a las solicitudes de Reuters para hacer comentarios. (Reporte de Mehnaz Yasmin en Bengaluru Editado en español por Javier López de Lérida)

