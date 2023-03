first republic bank obtiene 30.000 millones de dólares en depósitos de grandes bancos

(Actualiza con detalles y contexto)

16 mar (Reuters) -

Once grandes bancos han depositaron 30.000 millones de d贸lares en First Republic Bank como parte de un paquete de rescate para el prestamista, anunciaron los reguladores financieros de Estados Unidos.

JPMorgan Chase & Co. , Citigroup Inc. , Banco de Am茅rica Corp , Wells Fargo & Co. , Goldman Sachs Group Inc. , Morgan Stanley, BNY Mellon y otros est谩n involucrados en el rescate, seg煤n una fuente.

El apoyo de los bancos se anunci贸 en un comunicado conjunto del Departamento del Tesoro, la Reserva Federal, la Corporaci贸n Federal de Seguros de Dep贸sitos y Oficina del Interventor de la Moneda .

Las acciones de First Republic subieron casi un 6% a 32,92 d贸lares en operaciones vol谩tiles el jueves. M谩s temprano, hab铆an ca铆do un 36% m谩s ese d铆a antes de que los informes del plan de rescate las hicieran subir hasta un 40%.

Las acciones han perdido dos tercios de su valor en los 煤ltimos siete d铆as y han bajado m谩s del 65% en lo que va del mes.

Una ronda de financiaci贸n el domingo, a trav茅s de JPMorgan Chase & Co., le dio a First Republic acceso a un total de 70.000 millones de d贸lares en fondos, pero no logr贸 calmar a los inversionistas ya que las preocupaciones de un contagio se profundizaron a ra铆z de dos colapsos a gran escala en la industria bancaria.

El esfuerzo de rescate fue iniciado por los bancos, pero cont贸 con un fuerte respaldo y apoyo del Gobierno, seg煤n una persona con conocimiento del asunto.

Fundada en 1985, First Republic ten铆a 212.000 millones de d贸lares en activos y 176.400 millones de d贸lares en dep贸sitos a fines del a帽o pasado, seg煤n su informe anual.

Alrededor del 70% de sus dep贸sitos no est谩n asegurados, por encima de la mediana del 55% para los bancos medianos y el tercero m谩s alto del grupo despu茅s de Silicon Valley Bank y Signature Bank, seg煤n una nota de Bank of America.

M谩s temprano el jueves, Reuters inform贸 que PacWest Corp tambi茅n est谩 en conversaciones para un aumento de liquidez con la firma de inversi贸n Atlas SP Partners. Bloomberg News inform贸 anteriormente sobre el paquete de rescate y sus participantes. (Informaci贸n de Shreyashi Sanyal, Lisa Pauline Mattackal, Niket Nishant y Mehnaz Yasmin en Bengaluru y Nupur Anand en Nueva York y Pete Schroeder y Chris Prentice en Washington; Editado por Anil D'Silva y Shounak Dasgupta Editado en espa帽ol por Javier L贸pez de L茅rida y Juana Casas)

Reuters