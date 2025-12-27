Fiscal argentino imputa a titular de AFA por retención de US$12 millones en tributos sociales

BUENOS AIRES (AP) — Un fiscal imputó el viernes al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, por supuesta retención indebida de tributos de la seguridad social, en el primer avance concreto de la justicia sobre el máximo dirigente del balompié nacional en las múltiples investigaciones abiertas por su patrimonio y el manejo financiero de la entidad.

La medida fue dispuesta por el fiscal en lo penal económico Claudio Navas Rial a partir de una denuncia presentada ante la justicia por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) contra AFA por incumplimiento en el pago de aportes sociales por la suma de 19.000 millones de pesos (12,8 millones de dólares) en 2024 y 2025.

“Tanto de lo manifestado por la denunciante como del cotejo de la documentación aportada se desprende elementos suficientes para impulsar la acción penal por los hechos descriptos”, según la resolución del fiscal a la que tuvo acceso The Associated Press.

Además de Tapia, el fiscal Navas Rial también imputó a otros tres dirigentes involucrados en la gestión de AFA: el tesorero Pablo Toviggino, el secretario general Cristian Malaspina, y el director general Gustavo Lorenzo.

Esta es la primera imputación formal contra Tapia y Toviggino en medio de varias investigaciones judiciales en curso sobre su patrimonio y el manejo financiero de la AFA, en su mayoría impulsadas por el gobierno ultraliberal del presidente Javier Milei, quien mantiene un enfrentamiento de larga data con el máximo dirigente del fútbol argentino.

Apenas asumió en 2023, el mandatario ultraderechista buscó por decreto imponer las sociedades anónimas deportivas. Pero AFA, que defiende el actual modelo de clubes como asociaciones sin fines de lucro, recurrió a la justicia y frenó la resolución del Poder Ejecutivo.

Según el fiscal Navas Rial, “a pesar de que la documentación aportada da cuenta de abultadas acreditaciones bancarias durante los períodos analizados, la asociación en cuestión (AFA) no habría efectuado el depósito de los importes retenidos dentro de los 30 días corridos de vencido el plazo de ingreso, lo cual originó la emisión y notificación de las respectivas boletas de deuda por parte del organismo (ARCA)”.

El fiscal solicitó una serie de medidas, que deberán ser ordenadas por un juez, entre ellas que el Banco Central de la República Argentina aporte una lista de las entidades bancarias con las que opera AFA.

Una vez identificados, los grupos financieros tendrían que dar detalles de “todas las cuentas bancarias que posee, cotitulares, firmantes y/o autorizados a operar con ellas durante los años 2024 y 2025”.

Asimismo, el fiscal requiere a la Inspección General de Justicia los estados contables presentados por AFA de los ejercicios 2024 y 2025.

Ni Tapia ni el resto de los dirigentes se pronunció sobre la imputación.

Días atrás, AFA manifestó en un comunicado que “no recibe ni un peso del Estado” y defendió la gestión de Tapia, iniciada en 2017, durante la cual la selección de Lionel Messi logró coronarse en el Mundial de Qatar 2022 y en las ediciones de 2021 y 2024 de la Copa América.

