Fiscal cuestiona intervención policía Washington

La demanda desafía la orden ejecutiva del lunes de Trump, así como la orden del jueves de la Fiscal General Pam Bondi, que reclama el control federal de la fuerza policial de D.C.

La oficina de Schwalb argumentó que las órdenes exceden los límites para solicitar servicios de D.C., lo que dice que solo se puede hacer de forma temporal en circunstancias de emergencia.

"Al declarar una adquisición hostil de MPD, la Administración está abusando de su autoridad limitada y temporal bajo la Ley de Autogobierno, infringiendo el derecho del Distrito al autogobierno y poniendo en riesgo la seguridad de los residentes y visitantes de D.C.", dijo Schwalb, un demócrata, en un comunicado.

"Las acciones ilegales de la Administración son una afrenta a la dignidad y autonomía de los 700.000 estadounidenses que llaman hogar a D.C. Esta es la amenaza más grave al autogobierno que el Distrito ha enfrentado, y estamos luchando para detenerla", agregó.

La Fiscal Bondi emitió una orden el jueves por la noche codificando formalmente la toma de posesión por parte del gobierno federal del Departamento de Policía Metropolitana de Washington, D.C. y designando al jefe de la Administración de Control de Drogas (DEA), Terry Cole, como "Comisionado de Policía de Emergencia".

De esta manera, Cole reemplaza a la jefa de policía Pamela Smith. La oficina de Schwalb dijo que Trump solo tenía autoridad para solicitar servicios para "fines federales", y que el Congreso no otorgó la autoridad para reemplazar al jefe de policía de D.C.

La alcaldesa de D.C. Muriel Bowser calificó la medida de ilegal y fuera de la autoridad federal.

"En mi opinión, la Orden Bondi es ilegal y que usted no está legalmente obligado a seguirla", escribió Schwab en una carta a la jefa del Departamento de Policía Metropolitana, Pamela Smith, publicada el jueves.

La orden viene después de las afirmaciones de los líderes de la ciudad, incluida la alcaldesa de Washington D.C. Muriel Bowser y la jefa de policía Pam Smith que todavía mantienen el control tanto sobre las operaciones de la policía de la ciudad como sobre las decisiones de personal. (ANSA).