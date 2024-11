Fiscal de CPI no renunciará durante nueva investigación a señalamientos de comportamiento indebido

LA HAYA, Holanda (AP) — El órgano de supervisión de la Corte Penal Internacional anunció el lunes que se abrirá una investigación externa en torno a las acusaciones de comportamiento sexual indebido en contra del fiscal Karim Khan, confirmando un informe de The Associated Press. Khan señaló que no renunciará al cargo mientras se lleva a cabo la pesquisa.

La Asamblea de los Estados Partes (ASP por sus iniciales en inglés) realizó el anuncio después de que el organismo de control interno de la corte inició y concluyó una investigación sobre las acusaciones en apenas cinco días.

“Por lo tanto, se llevará a cabo una investigación externa para garantizar un proceso completamente independiente, imparcial y justo”, dijo en un comunicado la presidenta de la ASP, Päivi Kaukoranta.

Khan ha negado categóricamente las acusaciones de que intentó coaccionar a una colaboradora para tener una relación sexual. Los señalamientos se producen en medio de informes de que Israel ha emprendido una campaña de inteligencia para desacreditar el proceso que lleva el tribunal en contra del primer ministro Benjamin Netanyahu por presuntos crímenes de guerra en la Franja de Gaza.

Una investigación de la AP reveló que dos empleados de la corte —a quienes la presunta víctima les confesó lo sucedido— presentaron la acusación en mayo, apenas unas semanas antes de que Khan solicitara órdenes de arresto contra Netanyahu, su ministro de Defensa y tres altos miembros de Hamás por cargos de crímenes de guerra. Un panel de tres jueces evalúa actualmente esta solicitud.

AP informó que Khan realizó varios viajes con la mujer después de transferirla a su cargo desde otro departamento en la sede de la CPI en La Haya.

En su propia declaración, Khan dijo el lunes que estaba al tanto de la nueva investigación y había solicitado que sus adjuntos se hicieran cargo del asunto de manera interna.

“Acojo con satisfacción la oportunidad de participar en este proceso”, subrayó.

Khan también se negó a dejar el cargo durante la investigación. “Continuaré desempeñando todas las demás funciones como fiscal, como corresponde a mi cargo, en todas las situaciones abordadas por la Corte Penal Internacional”, afirmó.

Aún se desconoce la estructura de la nueva pesquisa. Según Kaukoranta, “Las modalidades prácticas de la investigación están en el proceso de finalización”. Fuentes de la AP dejaron entrever que autoridades policiales europeas y un despacho de abogados podrían participar en la indagación.

También se ha discutido la participación del organismo de control interno de las Naciones Unidas en la investigación, pero esa posibilidad podría estar plagada de preocupaciones de conflicto de intereses debido a que la esposa de Khan, una destacada abogada en materia de derechos humanos, ha trabajado previamente para la agencia, llevando a cabo investigaciones de acoso sexual en Kenia.

La ASP dijo que el Mecanismo de Supervisión Interna no se opone a la apertura de una investigación externa.

El organismo de control interno entrevistó a la mujer, quien se negó a presentar una denuncia debido a su desconfianza hacia el organismo de control, según la investigación de la AP. Khan nunca fue interrogado y el órgano cerró su pesquisa en cinco días, aunque recomendó que Khan redujera al mínimo sus interacciones con la mujer.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

AP