Fiscal de París: Se cree que el hombre arrestado esta semana es el cuarto miembro de la banda del robo al Louvre

PARÍS (AP) — Un hombre arrestado por la policía francesa esta semana se cree que es el cuarto miembro del equipo que robó las joyas de la corona de Francia del Museo del Louvre, indicó la fiscal de París el viernes, lo que significa que al parecer toda la banda que llevó a cabo el audaz robo ha sido capturada.

La fiscal Laure Beccuau, cuya agencia encabeza la investigación, dijo que el hombre de 39 años cuenta con antecedentes penales, con seis condenas previas, incluyendo la recepción de bienes robados, por lo cual recibió una sentencia de prisión suspendida de dos meses en 2010.

Ahora se le han imputado cargos preliminares de robo por una banda organizada, castigable con 15 años de prisión, y conspiración criminal, que puede conllevar una sentencia de 10 años de prisión si es condenado por su presunto papel en el sorprendente robo del 19 de octubre en el museo más visitado del mundo. El botín de la banda de ladrones tenía un valor estimado de 88 millones de euros (US$102 millones), un valor monetario que no incluía el enorme valor histórico de las joyas para Francia.

La declaración de la fiscal no especificó qué papel exactamente se cree que el hombre desempeñó en el robo cometido a plena luz del día y con amoladoras, un montacargas y subterfugios, y en el cual los ladrones actuaron vestidos como trabajadores con chalecos brillantes.

Otras tres personas también detenidas para ser interrogadas esta semana han sido liberadas sin cargos, dijo la fiscal.

Los investigadores policiales continúan su trabajo "para localizar las joyas robadas y determinar con precisión el papel de cada persona en este grupo criminal organizado, así como para aclarar cómo se planificó y perpetró el robo", explicó.

Se cree que el robo fue llevado a cabo por un equipo de cuatro personas, con dos de ellos irrumpiendo en la ornamentada Galería de Apolo del museo donde se exhibían las joyas antes de huir en motocicletas conducidas por dos cómplices que esperaban afuera.

Tres hombres, los otros presuntos miembros del equipo de robo, fueron arrestados en octubre y se les imputaron cargos preliminares de robo por una banda organizada y conspiración criminal. Se encontraron rastros de ADN en la escena o en objetos vinculados al robo.

La policía también arrestó a una mujer en octubre. Ella enfrenta cargos preliminares de complicidad en robo y conspiración criminal. Desde hace ya tiempo es la pareja de uno de los presuntos ladrones. La pareja tiene hijos juntos y vive en los suburbios del norte de París, hogar también de otros sospechosos.

La mujer negó cualquier implicación, dijo su abogado.

El botín no ha sido recuperado. Incluye un collar de diamantes y esmeraldas que Napoleón regaló a la emperatriz María Luisa, joyas vinculadas a las reinas del siglo XIX María Amalia y Hortensia, y la tiara de perlas y diamantes de la emperatriz Eugenia.

El robo ha centrado la atención en la seguridad del Louvre. El director del museo ha reconocido un "terrible fallo" y prometió la instalación de nuevas cámaras de vigilancia y sistemas antirrobo.

Los ladrones tardaron menos de ocho minutos en abrirse paso en el museo y salir, utilizando un montacargas para llegar a una de las ventanas del edificio. Las imágenes de las cámaras del museo mostraron que los dos que irrumpieron en la Galería de Apolo usaron amoladoras para cortar las vitrinas de joyas.

La corona imperial de esmeraldas de la esposa de Napoleón III, la emperatriz Eugenia, que contiene más de 1.300 diamantes, fue encontrada posteriormente fuera del museo.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.